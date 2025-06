Wetterbericht: Strahlend blauer Himmel erwartet in Palma de Mallorca am 17. Juni 2025

Wenn Sie sich auf den Anblick von klarem Himmel und zarten Sonnenstrahlen an einem perfekten Tag freuen, dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Der 17. Juni 2025 bietet in Palma de Mallorca einen strahlenden Tag mit minimaler Bewölkung und einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent. Mit Temperaturen, die zwischen angenehm warmen 21.64ºC und sommerlichen 29.35ºC schwanken und einem Wind, der leicht genug ist, um angenehm zu sein, scheint es, dass die naturgemäßen Elemente sich für diesen Tag perfekt zusammenfügen.

Das Thermometer schwankt zwischen Winter- und Sommerwerten

Beginnen Sie den Tag mit angenehm warmen 22.23ºC am Morgen. Die Tageshöchsttemperatur wird dann bei 29.35ºC liegen, bevor sie auf 27.87ºC am Nachmittag absinkt. In der Nacht erwartet man eine kühlere 22.92ºC, die noch immer angenehm ist und somit zu einer erholsamen Nachtruhe beiträgt.

Gefühlte Temperaturen: Vom Morgen bis zur Nacht

Die gefühlten Temperaturen bleiben im gesamten Tagesverlauf recht gleichmäßig. Es beginnt mit 22.18ºC am Morgen, erreicht seinen Höhepunkt mit 29.39ºC am Tag, geht auf 28.3ºC am Nachmittag zurück und endet mit 23.2ºC in der Nacht. Es ist also durchaus möglich, den ganzen Tag über in leichten Sommerkleidern zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ein Trio von Komfort

Der Luftdruck beträgt 1020 hPa, was für die meisten Menschen ziemlich bequem ist. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 44% bietet der Tag eine angenehme Balance zwischen nicht zu trocken und nicht zu feucht. Und der Wind? Mit einer gemäßigten Geschwindigkeit von 5.06 m/s aus der Richtung von 224º wird er Sie leicht erfrischen. Böen von 3.78 m/s sind zu erwarten, doch diese milden Winde sollten keinen Sturm bringen. Alles in allem: der 17. Juni 2025 wird ein Tag sein, den man in Palma genießen kann!