Strahlender Sonnenschein und Klarer Himmel erfreut Sóller am 17. Juni

Freuen Sie sich auf ein traumhaftes Wetter in Sóller, das kleine Städtchen im Nordwesten Mallorcas, am 17. Juni 2025. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite und präsentiert uns einen klaren blauen Himmel ohne Wolken. Mit Temperaturen, die am Tag auf bis zu 31,63ºC klettern, verspricht der Tag, ein bleibendes früh-sommerliches Erlebnis zu werden.

Temperaturlage im Überblick Die Temperaturverläufe für den Tag sind wie für einen Bilderbuch-Sommertag geschaffen. Schon am Morgen dürfen wir uns auf angenehm milde 22,24ºC freuen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf bis zu 31,63ºC - perfektes Wetter für eine Erfrischung im Meer. Am Nachmittag kühlt es sich auf 29,28ºC ab, bevor die Nacht mit milden 22,83ºC ausklingt. Gefühlte Temperaturen Unter Berücksichtigung der gefühlten Temperaturen ist der Tag genauso angenehm. Morgens fühlt sich die Luft mit 22,37ºC erfrischend an. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 31,92ºC, bietet also eine wohltuende Wärme. Der Nachmittag bleibt mit 29,42ºC angenehm, und die Nacht empfängt uns mit 22,97ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was die weiteren meteorologischen Bedingungen angeht, so liegt der atmosphärische Druck bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 41%. Der Wind ist eher schwach und weht mit 2,18 m/s aus östlicher Richtung (203º), wobei Böen von bis zu 2,7 m/s auftreten können. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, und es besteht keine Wahrscheinlichkeit von Regen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass am 17. Juni in Sóller perfektes Wetter für einen entspannten Urlaubstag herrscht.