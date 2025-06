Traumhaftes Wetter erwartet Alcúdia am 17. Juni 2025

Alcúdia, der malerische Ort auf der Insel Mallorca, wird am 17. Juni 2025 unter einem klaren Himmel erleben. Ein perfekter Tag voller Sonnenschein steht bevor. Die Temperaturen werden erfreulich zwischen 22,4ºC und 26,6ºC schwanken, was diesen Tag zu einem idealen Zeitpunkt für jede Art von Outdoor-Aktivitäten machen wird.

Die genauen Temperaturen im Tagesverlauf

Die Prognosen erwarten am Morgen gemäßigte 22,95ºC, welche dem Tag einen angenehmen Start bieten werden. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen auf 26,07ºC ansteigen und uns einen sommerlichen Hochgenuss gewähren. Am Nachmittag, wenn die Sonne ihre stärkste Position erreicht hat, stehen angenehme 24,98ºC auf dem Programm. Und auch in der Nacht bleibt es mit 23,06ºC wohlig warm.

Das thermische Gefühl durch den Tag

Aber wie wird sich das Wetter eigentlich anfühlen? Morgens scheinen die 23,05ºC genau richtig, um uns fit und frisch in den Tag starten zu lassen. Tagsüber dürfen wir uns auf ein thermisches Gefühl von 26,07ºC freuen, während nachmittags 24,89ºC für eine angenehme Abkühlung sorgen. Nachts hält das komfortable Thermometer bei 23,07ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum vollständigen Bild des sonnenverwöhnten Tages gehört natürlich auch der höhere atmosphärische Druck von 1021 hPa. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 67% erwartet uns ein angenehmes Klima. Die sanfte Meeresbrise wird mit einer Geschwindigkeit von 6,22 m/s aus Richtung 54º wehen, mit Böen von bis zu 5,26 m/s. An solch einem Tag wird die Sonne vom strahlend blauen Himmel scheinen, mit null Prozent Wolkendecke und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Alles in allem erwartet Alcúdia also einen fantastischen Sommertag.