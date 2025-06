Wettervorhersage für Cala Millor: Klarer Himmel und milde Temperaturen

Cala Millor erwartet ein strahlender Tag unter blauem Himmel und angenehmen Temperaturen. Die Wettervorhersage für den 17. Juni 2025 bestätigt die Erwartungen von Einheimischen und Touristen gleichermaßen: Sonnenschein, frischer Wind und typisch mildes Wetter, das diese Perle an der Ostküste Mallorcas charakterisiert.

Morgen- bis Nachttemperaturen

Die Temperaturschwankungen bleiben relativ ausgeglichen im Tagesverlauf. Die minimale Temperatur beträgt 21,86ºC und erreicht ihr Maximum bei 25,55ºC. Der Morgen startet mit 22,29ºC und erhöht sich auf 25,1ºC im Laufe des Tage. Der Nachmittag verspricht milde 24,93ºC, während die Nacht mit 22,89ºC kühler wird.

Das Gefühl der gemäßigten Temperaturschwankungen

Es ist wichtig zu beachten, dass trotz der angenehmen Temperaturen, das thermische Gefühl leicht von den tatsächlichen Werten abweichen kann. So fühlt sich der Morgen mit 22,17ºC an, während der Höhepunkt am Tag mit 25,44ºC erreicht wird. Der Nachmittag bringt ein vergleichbares Gefühl von 24,94ºC mit sich und die Nacht wird mit einem Gefühl von 22,85ºC abkühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68 Prozent. Für Wassersportler und Liebhaber von Strandaktivitäten ist zu beachten, dass der Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,12m/s aus der Richtung 55º weht, wobei Böen von bis zu 5,27m/s zu erwarten sind. Über den gesamten Tag bleibt der Himmel wolkenlos mit einer Wahrscheinlichkeit von Regen von 0%. Genießen Sie das zauberhafte Wetter in Cala Millor. Egal ob Sie ein entspannendes Sonnenbad am Strand bevorzugen oder eine abenteuerliche Fahrt mit dem Segelboot planen, dies scheint der ideale Tag dafür zu sein.