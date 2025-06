Wetterüberblick für Santanyí am 17.Juni 2025

Mit klarem Himmel und erfrischenden Temperaturen präsentiert sich der 17. Juni 2025 in Santanyí, Mallorca, so wie es sich Sonnenanbeter und Urlauber wünschen. Beginnend mit sanften Morgen-Temperaturen und strahlendem Sonnenschein - ideal für einen Kaffee auf der Terrasse, steigt das Thermometer bis zur Mittagszeit auf sommerliche Höchstwerte. Dabei bleibt die Wolkendecke komplett leer, sodass von einem makellos blauem Himmel die Rede sein kann - perfektes Urlaubswetter also.

Erfrischende Temperaturen Die tiefst gemessenen Temperaturen für diesen Tag liegen bei angenehmen 21.94ºC, während das Thermometer im Tagesverlauf auf bis zu 28.28ºC klettern kann. Gleich nach dem Aufwachen zeigt die Wetterstation erfreuliche 22.4ºC, genau richtig für einen frühen Strandbesuch. Mit der Mittagssonne klettert die Temperatur auf den Tageshöchstwert von 28.28ºC erhöht sich am Nachmittag nur gering auf 27.24ºC und kühlt abends wieder auf 23.87ºC ab. Das Gefühl der Wärme Die gefühlten Temperaturen weichen nur gering von den tatsächlichen ab. Am Morgen startet man mit gefühlten 22.37ºC in den Tag. Die Mittagszeit kann mit der gefühlten Temperatur von 28.58ºC zu einer echten Freude für Sonnenanbeter werden. Am Nachmittag werden 27.86ºC und nachts entspannte 23.88ºC erwartet. Atmosphärische Bedingungen Der Atmosphärendruck beträgt 1020 hPa und liegt somit im normalen Bereich. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 48% bleibt das Wetter angenehm und weit entfernt von drückender Schwüle. Hinzu kommt ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.29m/s, der aus Richtung 149º weht und in Böen auf 3.35m/s anziehen kann. Genug, um für eine angenehme Brise zu sorgen, aber nicht stark genug, um den Sonnenhut wegzupusten. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Wetter in Santanyí am 17. Juni 2025 ideal für alle Freiluftaktivitäten ist.