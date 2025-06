Wetterbericht für Palma, Mallorca: Sonnenstrahlen und leichte Brise am 18. Juni 2025

Ein perfekter Tag steht uns in Palma, Mallorca bevor, so zumindest prognostiziert die aktuelle Wettervorhersage. Klarer Himmel und angenehme Temperaturen kreieren ideale Bedingungen für Bewohner und Besucher, die in der Altstadt flanieren oder die wunderschönen Sandstrände genießen möchten. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, daher bleibt der Schirm getrost zu Hause.

Temperaturregime des Tages Die Temperatur verläuft über den gesamten Tag verteilt sehr angenehm. Frühmorgens erwarten wir eine Temperatur von gemächlich warmen 22.05ºC - perfekt für einen Kaffee auf der Terrasse. Über den Vormittag steigt das Thermometer auf heiße 29.37ºC, ein guter Augenblick um sich im Mittelmeer abzukühlen. Am Nachmittag kühlt es angenehm auf 27.37ºC ab und am Ende des Tages können wir uns auf eine laue Sommernacht mit 22.88ºC freuen. Die gefühlte Temperatur Die gefühlte Temperatur folgt dem Tagesverlauf ähnlich, schwankt jedoch leicht im Vergleich zur tatsächlichen Temperatur. Morgens bei einem Wert von 22.11ºC, klettert das Thermometer tagsüber auf 29.64ºC, mildert sich am Nachmittag auf 28.23ºC ab und kühlt nachts auf angenehme 23.21ºC ab. Diese Werte machen den Tag äußerst angenehm für Outdoor-Aktivitäten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck hält sich bei 1021 hPa, was zu einem stabilen Wetter beiträgt. Trotz der Hitze bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 46% eher gering, was zu einem insgesamt angenehmen Klima beiträgt. Eine leichte Brise baut sich über den Tag auf, mit Windgeschwindigkeiten von 4.72m/s aus Richtung 225º und Böen von 3.56m/s, was dem Tag auf Mallorca die perfekte Abkühlung bietet. Abschließend lässt sich sagen, dass uns in Palma ein sonniger Tag mit absolut nullprozentiger Regenwahrscheinlichkeit erwartet. Ob Strandbesuch, Sightseeing-Tour oder einfach nur Entspannen auf der Terrasse, der Tag wird zweifellos unter angenehmstem Wetter stattfinden.