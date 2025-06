Glasklarer Himmel und Wohlfühltemperaturen: Das Wetter in Sóller am 18. Juni 2025

Herzlich willkommen zur Wettervorhersage für Sóller, am 18. Juni 2025. Die Wetterbedingungen für diesen Tag versprechen einen klaren Himmel und durchgehend angenehme Temperaturen, die ideal für Tagesausflüge sind. Lassen Sie uns nun die Wetterdetails näher betrachten.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen zeigen sich von ihrer besten Seite und schaffen eine Wohlfühlatmosphäre in Sóller. Sie beginnen den Tag mit erfrischenden 21.57ºC, bevor sie am späten Vormittag auf 30.74ºC ansteigen. Die hohe Temperatur behält ihren Stand bis zum Nachmittag, wo sie bei 28.84ºC liegt, bevor sie schließlich in der Nacht auf 22.69ºC abkühlt.

Das gefühlte Klima

Während die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, lässt sich das Wetter meist eher durch unsere gefühlte Wahrnehmung bestimmen. Am Morgen werden sie sich bei 21.95ºC behaglich fühlen, während das Empfinden tagsüber bei 30.72ºC, am Nachmittag bei 29.34ºC und in der Nacht bei 22.97ºC liegen wird.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Lassen Sie uns nun einen Blick auf weitere Wetterdetails werfen. Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%, was für ein ausgewogenes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 1.75m/s in Richtung 234º, mit Böen, die bis zu 2.35m/s erreichen können. Diese Faktoren tragen zu einem insgesamt angenehmen Wettermuster bei, begleitet von einem wolkenlosen Himmel und ohne Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen.

Es verspricht also, ein perfekter Tag in Sóller zu werden. Genießen Sie das Wetter und machen Sie das Beste aus diesem herrlich sonnigen Tag!