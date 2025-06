Sonniger Himmel über Cala Millor: Das Wetter am 18. Juni 2025

Ein wahrer Sommertag erwartet Bewohner und Urlauber in Cala Millor. Der heutige Tag, der 18. Juni 2025, bringt nicht nur herrlichen Sonnenschein mit, sondern auch völlig klaren Himmel. Eines ist sicher: Das Wetter auf Mallorca lädt heute zum Verweilen im Freien ein.

Die heutigen Temperaturwerte

Das Thermometer steigt auf angenehme Werte an diesem Tag. Die Temperaturen variieren von einer minimalen Temperatur von 21,21°C in den frühen Morgenstunden bis zu einer maximalen Temperatur von 25,04°C am Nachmittag. Wer sich am Tag im Freien aufhält, kann mit erfreulichen 24,45°C rechnen. Wer besonders die abendliche Frische mag, kann sich auf eine Nachttemperatur von 22,98°C freuen.

Die gefühlten Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, ist nicht nur die tatsächliche Temperatur entscheidend, sondern auch wie wir diese empfinden. Und genau hier zeigt das Wetter auf Mallorca seine angenehme Seite: Das thermische Gefühl wird morgens bei leichten 21,41ºC liegen, tagsüber bei angenehmen 24,62ºC und nachmittags wird es auf 25,05ºC ansteigen. Auch in der Nacht bleibt es mit einer gefühlten Temperatur von 23,19ºC angenehm warm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und wie steht es um die weniger sichtbaren, aber dennoch wichtigen Wetterfaktoren? Der Atmosphärendruck ist stabil bei 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64 Prozent. Eine leichte Brise von 4,88 m/s aus 91° Ost sorgt dafür, dass es trotz der warmen Temperaturen nicht drückend heiß wird. Die Böen erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 3,8 m/s.

Zusammengefasst: Ein perfekter Tag in Cala Millor steht bevor. Ob am Strand, im Café oder beim Bummeln durch die kleinen Gassen der Stadt - das Wetter lädt zum Genießen ein. Aber denken Sie daran, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen, denn bei einem völlig klaren Himmel ist die UV-Strahlung besonders intensiv. In diesem Sinne: Genießen Sie den sonnigen Tag in Cala Millor!