Strahlender Sonnenschein erwartet die Bewohner von Port d'Andratx am 18. Juni 2025

Ein freudiger Tag steht den Insulanern bevor, denn das malerische Port d'Andratx auf Mallorca wird am 18. Juni 2025 von einem klaren Himmel überschattet sein. Mit minimalem Wolkendeck und einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent können sich die Bewohner auf strahlenden Sonnenschein und milde Lufttemperaturen einstellen. Ein perfekter Tag, um das bunte Treiben im Hafen zu genießen oder sich an den einladenden Stränden der Bucht zu entspannen.

Zum Glück milde Temperaturen

Der tag erwacht in Port d'Andratx mit einer morgendlichen Temperatur von etwa 23.64ºC. Im Tagesverlauf erwärmt sich die Luft leicht auf angenehme 25.96ºC. Der Höhepunkt des Tages wird gegen Nachmittag erreicht, wenn die Temperatur auf 26.01ºC klettert. In der Nacht kühlt es sich dann auf rund 24.41ºC ab. Trotz der sommerlichen Temperaturen bleibt die Wärme sehr angenehm, da die maximale Temperatur nicht über 26.39ºC steigt.

Die gefühlten Temperaturen

Das "thermische Gefühl", also wie warm oder kalt der menschliche Körper die Umgebungstemperatur wahrnimmt, bleibt den ganzen Tag über ziemlich stabil. Morgens fühlt es sich mit etwa 24.1ºC nur geringfügig frischer an, steigt dann tagsüber auf 25.96ºC und erreicht nachmittags die 26.01ºC. In den späten Abendstunden sinkt es nur leicht auf 24.89ºC, was insgesamt für eine angenehme Nachtruhe sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen werden weiterhin durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1021 hPa gekennzeichnet sein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt im mäßigen Bereich von 65 Prozent, was für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgt. Der Wind wird in der Regel mit einer Geschwindigkeit von 2.6m/s wehen und aus der Richtung 284º kommen. Windböen können jedoch gelegentlich mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.13m/s auftreten. Trotzdem bleibt der Wind im Allgemeinen mild, was den Gesamtkomfort auf Mallorca am 18. Juni erhöht.