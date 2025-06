Ungetrübter Sonnenschein erwartet die Besucher von Santanyí am 18. Juni 2025

Heute blicken wir auf das pittoreske Santanyí auf der Baleareninsel Mallorca, wo die Wetterprognose für den 18. Juni 2025 einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen verspricht. Ideal für Urlauber und Einheimische, die sich auf einen unvergesslichen Tag in der sonnenverwöhnten Inselstadt freuen können. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, mit 0% Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke von 0%. Doch schauen wir uns die Details der heutigen Wettervorhersage genauer an.

Das Thermometer spielt mit

Mit minimalen 21.77ºC und maximalen 27.36ºC bleiben die Temperaturen in Santanyí angenehm mild. Der Morgen startet frisch mit 21.97ºC, bevor das Thermometer am Tag auf 27.24ºC steigt. Am Nachmittag werden wir ein leichtes Absinken auf 25.7ºC verzeichnen, und in der Nacht erwarten wir abgerundete 23.08ºC.

Gefühlte Wärme: Sonnenbaden mit Wohlfühlfaktor

Doch was sagt uns das Thermometer wirklich? Wie alle Wetterkenner wissen, kann die gefühlte Temperatur, abhängig von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit, oftmals abweichen. Für den 18. Juni sagt uns unsere Prognose, dass das thermische Gefühl morgens bei 21.82ºC liegt, tagsüber auf 28.08ºC steigt, nachmittags auf 25.94ºC absinkt und in der Nacht bei 23.4ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Spieler

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1021 hPa und gibt uns einen Hinweis auf die erwarteten Wetterbedingungen - Beständigkeit und Klarheit. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 56% wird die Luft weder zu trocken noch zu feucht sein. Der Wind ist leicht mit einer Stärke von 4.58m/s, aus Richtung 159º und erreicht in Böen eine Stärke von 3.62m/s. Ein sanfter Brise, der die milden Temperaturen noch angenehmer gestaltet.

Zusammenfassend bietet die Wettervorhersage für Santanyí am 18. Juni 2025 ideale Bedingungen für einen erholsamen Tag unter dem strahlend blauen Himmel von Mallorca. Packen Sie Ihre Sonnenbrille und genießen Sie die mediterrane Wärme in vollen Zügen.