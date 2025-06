Wetterbericht Cala Rajada, 18. Juni 2025

Der heutige 18. Juni 2025 begrüßt die Bewohner und Besucher von Cala Rajada mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen. Es ist ein idealer Tag, um die charmanten Strände dieser einzigartigen Ecke von Mallorca zu genießen.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen für den heutigen Tag zeigen einen interessanten Gradienten, beginnend bei einer Mindesttemperatur von 21.85ºC am frühen Morgen. Über den Tag hinweg wird eine maximale Höhe von 25.26ºC in den Nachmittagsstunden erreicht, bevor sie in der Nacht wieder auf 23.6ºC absinkt.

Empfundene Temperaturen

In Bezug auf das thermische Gefühl bietet der heutige Tag in Cala Rajada ebenfalls eine angenehme Palette von Temperaturen. Morgens liegen die empfundenen Werte bei 22.23ºC, steigen tagsüber auf etwa 23.98ºC und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 25.42ºC. Nachts wird mit einem Rückgang auf 23.87ºC gerechnet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Der atmosphärische Druck beträgt heutige stabile 1021 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%.Der Wind weht mit einer mittleren Geschwindigkeit von 4.17m/s aus Richtung 91º und erreicht Böen von bis zu 4.39m/s. Die Wolkendecke zeigt sich komplett unbedeckt mit 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0%, was die Wetterbedingungen ideal für Freizeitaktivitäten im Freien macht.

Schließlich spiegelt dieses Wetter perfekt den Sommercharakter von Cala Rajada wider. Ein Tag unter dem strahlenden Himmel Mallorcas und mit der perfekten Meeresbrise, die diesen Ort zu einem der top Urlaubsdestinationen in Europa macht.