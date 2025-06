Wetterbericht für Palma, 19. Juni 2025: Licht und Schatten im Paradies

Die Hauptstadt der wunderschönen Insel Mallorca, Palma, begrüßt uns am 19. Juni 2025 mit einem Hauch von Wolken und Strahlen der leuchtenden Sonne durch das Mosaik des Himmels. Eine leichte Brise spielt mit den Blättern, während die Temperaturen eine perfekte Balance von Schatten und Licht bieten. Erwarte eine Vielseitigkeit, die für jeden etwas bereithält, was man auf der paradiesischen Insel sucht: von mäßig bewölkten Himmeln bis hin zu Sonnenbädern auf der sonnenverwöhnten Küste.

Die Thermometer-Realität

Fühlen wir uns doch einmal in die wahre Thermometer-Realität von Palma ein. Der frühe Vogel wird mit milden 21.78ºC begrüßt, eine gemäßigte Wärme, die gerade richtig ist, um den Tag zu beginnen. Am Höhepunkt des Tages erreichen wir eine heiße 28.58ºC, optimal für ein Sonnenbad am Strand. Der Nachmittag wird dann eine angenehmere 26.96ºC aufweisen, und die Nacht bringt etwas Frische mit 22.62ºC. Die minimale Temperatur für den Tag wird bei 21.3ºC erwartet und die maximale bei 29.31ºC.

Wie es sich wirklich anfühlt

Eine Sache sind die nackten Zahlen auf dem Thermometer - aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Das ist eine Frage, die jeder von uns sich stellt. Morgens wird es sich etwa bei angenehmen 21.76ºC anfühlen, während es tagsüber steigt und sich bei 29.02ºC anfühlt. Der Nachmittag bleibt mit 27.56ºC angenehm, und in der Nacht können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 22.87ºC freuen.

Luftelemente im Spiel: Druck, Feuchtigkeit und Wind

Nun, lassen Sie uns auch einen kurzen Blick auf einige weitere Aspekte der vorhergesagten Wetterbedingungen werfen. Der atmosphärische Druck wird bei gemütlichen 1020 hPa liegen. Unsere Haut und Atemwege werden durch eine Luftfeuchtigkeit von 49% verwöhnt. Der Wind kommt mit einer sanften Brise von 4.7m/s aus Richtung 226º und Böen von 3.18m/s daher. Und letztendlich, das Sahnehäubchen auf unserem Wetterbericht: Die Wolkenbedeckung bleibt bei gemäßigten 43% und die Regen-Chance ist gleich Null.

Palma präsentiert sich also als ein Musterbeispiel mediterranen Wetters, voller Wärme und Licht, gemischt mit einer sanften Brise und mildem Schatten. Genießen Sie den spektakulären Tag!