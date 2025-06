Überwiegend bewölkt und angenehm - Wettervorhersage für Alcúdia am 19. Juni 2025

Liebe Wetterinteressierte, für den heutigen Tag halten wir ein äußerst angenehmes Wetter für Sie bereit. In Alcúdia, der bezaubernden mediterranen Stadt auf der idyllischen spanischen Insel Mallorca, können wir zwar eine überwiegend bewölkte Wolkendecke von 79% vorhersagen, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt jedoch erfreulicherweise bei 0. Packen Sie also Ihre Sonnenbrille ein und freuen Sie sich auf einen angenehm temperierten Tag.

Temperaturen - Von lauen Nächten bis hin zu warmen Tagen

Die zu erwartenden Temperaturen versprechen einen durch und durch angenehm temperierten Tag. Die morgendliche Frische beginnt bereits mit gemäßigten 22.47ºC und steigt dann im Laufe des Tages auf bis zu 28.81ºC. Am Tag können wir eine Maximaltemperatur von 28.12ºC erwarten, während es am Nachmittag auf 28.72ºC ansteigt. Damit ist es der perfekte Tag, um die vielseitige Natur und die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. In der Nacht hält die angenehme Wärme mit erwarteten 23.89ºC an, so dass Sie auch in den späten Stunden einen Spaziergang unter der üppigen Sternenpracht in Erwägung ziehen können.

Gefühlte Temperaturen – eine Brise Meeresluft

Die gefühlten Temperaturen in Alcúdia beginnen morgens bei 22.5ºC und steigen im Laufe des Tages auf bis zu 28.98ºC. Tagsüber erwartet uns eine gefühlte Temperatur von angenehmen 27.91ºC und auch nachts bleibt es mit 24.06ºC angenehm mild. Die gemäßigte Wärme ermöglicht es, die paradiesische Stadt in vollen Zügen zu genießen, ohne von zu hohen Temperaturen überwältigt zu sein.

Der Druck der Atmosphäre und die Präsenz des Windes

Mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von nur 42% erleben wir heute ideale Bedingungen für jegliche Arten von Aktivitäten im Freien. Und mehr noch, wir können uns auch auf eine erfrischende Brise freuen. Der erwartete Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.86m/s aus Richtung 33º, wobei Böen sogar eine Geschwindigkeit von 5.68m/s erreichen können. In Kombination mit der milden Temperatur bietet es die perfekte Kulisse für einen erfrischenden Tag unter dem immer präsenten herrlichen mallorquinischen Himmel.