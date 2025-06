Überwiegend bewölkt in Cala Millor: Wettervorhersage für den 19. Juni 2025

Herzlich willkommen zu unserer Wetterprognose für Cala Millor an diesem 19. Juni 2025. Es erwartet uns ein überwiegend bewölkter Tag auf unserer wunderschönen Insel Mallorca, wobei strenge Sonnenanbeter einen leichten Schatten unter den Wolken finden könnten. Der Tag verspricht jedoch noch angenehme Temperaturen und eine niedrige Regenwahrscheinlichkeit, was die Bedingungen perfekt für einen belebenden Spaziergang entlang des Strandes oder eine angenehme Radtour durch die malerische Landschaft macht.

Beobachtete und erwartete Temperaturen

Mit einer Mindesttemperatur von 21,78ºC und einer Höchsttemperatur von 25,96ºC können wir von einem recht milden Tag ausgehen. Am Morgen werden wir bei 22,06ºC den Tag beginnen, mittags auf 25,51ºC aufsteigen und den Nachmittag mit stolzen 25,84ºC genießen. Nach Sonnenuntergang erwartet uns eine temperierte Nacht mit leicht sinkenden Temperaturen auf etwa 23,08ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Trotz der bewölkten Himmelsbedingungen, wird sich das Wetter angenehm anfühlen. Morgens bei 22,18ºC könnten Sie einen Kaffee in einem der vielen Strandcafés genießen. Die tägliche Höchsttemperatur von 25,53ºC wird am Nachmittag erreicht, also eine perfekte Zeit, um sich auf eine Liege zu entspannen oder vielleicht bei 25,92ºC eine Runde im Wasser zu drehen. Der Abend wird mit erfrischenden 23,19ºC ausklingen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Bedingungen des Tages sind von einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54% gekennzeichnet. Außerdem wird es eine mäßige Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4,31 m/s aus 135º Richtung und Windböen von bis zu 4,35 m/s geben. Trotz einer Wolkendecke von 60% erfreuen wir uns an einer nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit.

Kurz gesagt, lassen Sie sich von der vorliegenden Bewölkung nicht abschrecken. Packen Sie Ihre Strandtasche, versammeln Sie Ihre Lieben und machen Sie das Beste aus diesem frischen Sommertag in Cala Millor. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates.