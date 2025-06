Wetterprognose für Port d'Andratx am 19. Juni 2025 – Wolkenverspieltes Mallorca bei angenehmen Temperaturen

Herzlich willkommen, liebe Wetterbeobachter und Mallorca-Liebhaber! Der Sommer hat uns fest im Griff, und die Sonne strahlt aus allen Rohren über der idyllischen Hafenstadt Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca. Es sind ein paar Wolken am strahlend blauen Himmel zu entdecken, doch sie tun dem sommerlichen Wohlbefinden keinen Abbruch.

Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit dem Blick auf das Thermometer: Die nächtliche Mindesttemperatur liegt angenehm bei 23,53ºC, und im Laufe des Tages steigt das Quecksilber auf maximal 26,61ºC. Konkret können wir am Morgen schon Temperaturen von 23,59ºC genießen. Mittags zeigt das Thermometer 25,86ºC und nachmittags steigert es sich nochmals leicht auf 26,31ºC. Selbst in der Nacht werden wir noch mit warmen 24,4ºC verwöhnt.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Wenden wir uns nun dem thermischen Gefühl zu, also dem, was man tatsächlich an seiner Haut spürt: Morgens bringen uns bereits 23,91ºC angenehm in den Tag. Tagsüber fühlen sich die 26,07ºC schon richtig sommerlich an - perfekt, um das mallorquinische Leben zu genießen! Am Nachmittag bleibt es bei gefühlten 26,31ºC und die Nacht verwöhnt uns dann schließlich mit milden 24,83ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Nun zu den weiteren feinen Unterschieden, die unser Wetter in Port d'Andratx ausmachen: Der Atmosphärendruck wird bei gemäßigten 1020 hPa liegen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% sorgt für eine angenehme Frische. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,47m/s aus Richtung 247º wehen, mit gelegentlichen Böen von 3,11m/s.

Alles in allem erwartet uns in Port d'Andratx ein Tag, wie man ihn sich auf unserer wunderschönen sonnenverwöhnten Insel Mallorca nur wünschen kann: Ein paar lässige Wolken am Himmel, milde Temperaturen und das sanfte Lüftchen, das vom Mittelmeer herweht.