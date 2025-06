Wettervorhersage für Santanyí, 19. Juni 2025 - Ein angenehmer Sommertag erwartet

Gute Nachrichten für alle Einheimischen und Urlauber in Santanyí - das Wetter am 19. Juni verspricht einen gemäßigten und schönen Sommertag. Mit einer mäßigen Bewölkung und Temperaturen zwischen 21.78ºC und 27.91ºC wird der Tag sich angenehm gestalten. Begleitet von einer leichten Brise und einer moderaten Luftfeuchtigkeit, sorgt das Wetter in Santanyí für die perfekten Bedingungen, um die malerische Umgebung zu genießen.

Temperaturen für den Tag

Der Tag beginnt mit milden 21.98ºC am Morgen und steigt bis zum Nachmittag auf angenehme 27.56ºC an. Dem folgt ein sanfter Abfall auf 26.75ºC am Nachmittag und schließlich auf erfrischende 23.4ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Während das Thermometer eine Sache sagt, kommt es bei der Wärmeempfindung auch auf die Luftfeuchtigkeit und den Wind an. Während des Tages können die gefühlten Temperaturen leicht von den tatsächlichen Werten abweichen, mit 22.17ºC am Morgen, einem Höhepunkt von 28.05ºC am Tag, 27.41ºC am Nachmittag und schließlich 23.6ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Santanyí werden durch einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 51% geprägt. Ein leichter Wind weht mit 4.24m/s aus Richtung 194º, mit Böen von bis zu 2.9m/s. Trotz eines 45%igen Bewölkungsgrades ist die Regenwahrscheinlichkeit null, was den Tag zum Spaziergang, zur Erkundung oder einfach nur zum Entspannen unter dem teilweise bewölkten Himmel einlädt.