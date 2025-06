Das Wetter in Santa Ponsa am 19. Juni 2025

Ein ganz normaler sommerlicher Tag erwartet die Bewohner und Touristen von Santa Ponsa, Mallorca, am 19. Juni 2025. Die Bedingungen werden mäßig bewölkt sein, mit einer minimalen morgendlichen Temperatur von 22.27ºC, die tagsüber auf ein Maximum von 28.03ºC ansteigen wird. Wir können erwarten, dass der Himmel über Santa Ponsa zu 29% bedeckt sein wird und, wie gut für uns, gibt es keine Regenwahrscheinlichkeit für diesen Tag. Lassen Sie uns ein wenig genauer auf die Aussichten für diesen Tag eingehen.

Die Temperaturverhältnisse

Mit einem Minimum von 22.27ºC in den Morgenstunden und einem Maximum von 28.03ºC in den Nachmittagsstunden, werden die Temperaturen in Santa Ponsa am 19. Juni 2025 sehr angenehm sein. Genau genommen wird erwartet, dass die Temperatur am Morgen 22.56ºC beträgt, tagsüber auf 27.36ºC ansteigt, nachmittags auf 26.89ºC sinkt und nachts bei 23.57ºC liegt.

Die gefühlten Temperaturen

Trotz der gemäßigten tatsächlichen Temperaturen, könnten die gefühlten Temperaturen ein wenig anders ausfallen. Erwartet werden für die Morgenstunden gefühlte 22.73ºC, während der Tag uns gefühlte 27.99ºC verspricht. Der Nachmittag wird sich ein wenig abkühlen mit gefühlten 27.74ºC. Und die Nacht? Diese wird mit gefühlten 23.91ºC genauso angenehm sein wie der Rest des Tages.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der Atmosphären-Druck auf Santa Ponsa beträgt am 19. Juni 2025 solide 1020 hPa, wobei der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 53 liegt. Ein leichter Wind wird erwartet, mit einer Geschwindigkeit von 3.74m/s in Richtung 232º und Böen von 2.77m/s. Das garantiert einen perfekten Tag, um die Schönheit von Santa Ponsa in vollen Zügen zu genießen.