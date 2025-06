Wettervorhersage Cala Rajada, 19. Juni 2025: Überwiegend bewölkt mit milden Temperaturen

Als Meteorologen verspüren wir das Privileg, Ihnen heute die Wettervorhersage für den 19. Juni 2025 in dem reizenden Cala Rajada zu präsentieren. Es ist genau die richtige Jahreszeit, um die Faszination der Baleareninsel Mallorca zu erleben und sich von ihrer natürlichen Schönheit verzaubern zu lassen. Unser heutiges Wetterurteil: Überwiegend bewölkt, aber angenehme Temperaturen erwarten Sie.

Temperaturen pendeln zwischen 22 und 25 Grad Celsius

Die Insel erwartet Sie mit milden Temperaturen zwischen 22,64ºC und 25,92ºC. Der Morgen bringt 22,87ºC mit sich, der Tag verwöhnt Sie mit 25ºC und am Nachmittag können Sie die Sonne bei einem angenehmen 25,92ºC genießen. Die Nacht zeigt sich mit 23,61ºC von ihrer milden Seite. Schweifen Sie bei diesen Temperaturen gedankenverloren über die sanften Strände Cala Rajadas.

Gefühlte Temperaturen: Immer einen Tick wärmer

Das gefühlte Thermometer bringt auch einen Hauch mehr Wärme ins Spiel und reicht von 23,07ºC am Morgen und 25,04ºC am Tag bis hin zu 26,06ºC am Nachmittag und 23,78ºC in der Nacht. Genau die richtige Wärme, um den Tag mit einem Sprung ins kristallklare Wasser zu beginnen und ihn mit einem entspannenden Spaziergang entlang des Hafens zu beenden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Mit einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% ist die frische Inselluft besonders angenehm. Ein leichter, erfrischender Wind wird mit 4,64m/s aus Richtung 133º wehen, wobei Böen von bis zu 5,06m/s erwartet werden. Mit einer Wolkendecke von 58% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 ist der Tag das perfekte Wetter für jede Art von Outdoor-Aktivität. Wir von der Redaktion raten Ihnen, diese überwiegend bewölkte, aber dennoch warme Atmosphäre zu nutzen, um Cala Rajada, in seiner vollen Pracht zu genießen. Sei es ein Spaziergang durch die malerischen Straßen oder ein erfrischendes Bad im Ozean, lassen Sie sich vom Charme dieser wunderschönen mallorquinischen Stadt verführen. Genießen Sie den Tag!