Strahlender Sonnenschein und klare Temperaturen: Das Wetter in Palma am 21. Juni

Ein Anlass zur Freude für alle Sonnenhungrigen und Wärmebegeisterte: Palma auf der beliebten Mittelmeerinsel Mallorca präsentiert sich in dieser Jahreszeit von seiner schönsten Wetterseite. Der 21. Juni bietet klaren Himmel und Sommerwärme satt, das Thermometer hält sich in angenehmen Bereichen, was den Tag perfekt für eine Stadterkundung oder einen Tag am Strand macht. Auch der Wind zeigt sich von seiner gemäßigten Seite, während die Luftfeuchtigkeit und der atmosphärische Druck angenehme Bedingungen schaffen.

Temperaturen in Palma: Von warmen Morgenstunden bis zu angenehmen Abendtemperaturen Die Temperaturen in Palma am 21. Juni reichen von angenehmen 22,11°C in den frühen Morgenstunden bis zu warmen 30,58°C in den Höhepunkten des Tages. Tagsüber erwartet uns ein Maximum von 30,21°C, der Nachmittag kühlt sich leicht auf 29,23°C ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf einen milden Wert von 23,82°C. Gefühlte Temperaturen: Sommerliche Wärme über den gesamten Tag Das Gefühl der Temperaturen unterstreicht die sommerliche Atmosphäre dieses Junitages in Palma. Es beginnt morgens mit warmen 22,58°C, während die Tageshöchstwerte sich um die 29,7°C einpendeln. Am Nachmittag erleben wir gefühlte 29,25°C bevor die Nacht mit milden 24,03°C zu Ende geht. Dies verspricht einen Tag voller Wärme und Sonnenschein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alle Parameter für einen angenehmen Sommertag Der Atmosphärendruck ist mit 1019 hPa im idealen Bereich für einen sonnigen Sommertag. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 38 Prozent. Es herrscht eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4,15 m/s in Richtung 200° und Böen von 3,49 m/s. Die Wolkenbedeckung ist minimal mit nur 1%, also praktisch ein klarer Himmel, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Damit steht einem sonnigen und trockenen Tag in Palma nichts im Wege.