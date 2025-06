Wettervorhersage Sóller, 21. Juni 2025: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Die liebenswerte Stadt Sóller, eingebettet in die Tramuntana-Berge auf Mallorca, wird am 21. Juni 2025 leuchtenden Himmel und warme Temperaturen erfahren. Der Sommer in Sóller zeigt sich von seiner schönsten Seite mit einem klaren Himmel, angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Brise vom Mittelmeer.

Temperaturübersicht des Tages

Auf Mallorca herrscht ein mediterranes Klima, und der 21. Juni in Sóller bildet da keine Ausnahme. Der Tag beginnt kühl mit 23.15ºC am Morgen und steigt auf Höchstwerte von 33.16ºC am Mittag. Am Nachmittag bleibt es warm mit 31.28ºC, bevor die Temperaturen nach Sonnenuntergang auf 24.34ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen

Das tatsächliche Temperaturgefühl ist oft das, was für uns alle zählt, und es wird erwartet, dass sich das Wetter in Sóller über den Tag hinweg äußerst angenehm anfühlt. Morgens erwarten wir 22.75ºC, steigend auf einen Höhepunkt von 31.33ºC tagsüber. Auch am Nachmittag bleibt das gefühlte Temperaturgefühl mit 30.71ºC hoch, bevor es in der Nacht auf 24.37ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturen ist die Atmosphäre klar mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer relativ geringen Luftfeuchtigkeit von 31%. Sóllers schöne Lage am Meer bedeutet, dass wir eine leichte Brise erwarten, wobei der Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.72m/s aus Richtung 237º weht und Böen von bis zu 2.22m/s erzeugt. Bei einer Wolkendecke von nur 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% sind ungetrübte Sonnenschein und strahlend blauer Himmel garantiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sóller am 21. Juni ein perfekter Ort für alle Sonnenanbeter und Liebhaber des Freien ist. Es erwartet Sie ein herrliches Wetter, das klares Mittelmeer und eine sanfte Brise, die Sie angenehm kühl hält. Genießen Sie den Sommer in Sóller und den Charme, den diese einzigartige Stadt auf Mallorca bietet.