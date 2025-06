Sonniger Tag in Alcúdia erwartet: Echtes Sommerwetter für den 21. Juni 2025

Die Bewohner und Urlauber in Alcúdia können sich auf einen klaren und sonnigen Tag freuen, wie unsere neuesten Prognosen zeigen. Die malerische Küstenstadt auf Mallorca gilt als ein beliebter Ort für Sonnenanbeter, und der 21. Juni macht da keine Ausnahme. Mit Temperaturen, die bis zu 32,02 Grad Celsius erreichen, wird es ein perfekter Tag, um die herrlichen Strände und das kristallklare Meer zu genießen.

Die Temperaturen

Der Morgen startet bereits mit angenehmen 23,61 Grad Celsius, ideal für einen frühen Spaziergang entlang der Promenade. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf 31,83 Grad Celsius und fällt am Nachmittag auf 29,03 Grad Celsius, bevor es sich in der Nacht bei 24,92 Grad Celsius stabilisiert. Perfekt für alle, die den Sonnenuntergang bei einem romantischen Abendessen im Freien genießen möchten.

Gefühlte Temperaturen

Das Wetter in Alcúdia ist nicht nur aufgrund der tatsächlichen, sondern auch der gefühlten Temperaturen äußerst angenehm. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei circa 23,46 Grad Celsius, am Tag bei etwa 31,55 Grad Celsius und am Nachmittag bei rund 29,82 Grad Celsius. In der Nacht liegt die gefühlte Temperatur bei 25,14 Grad Celsius, ideal, um den Tag bei einem Spaziergang entlang der beleuchteten Hafenpromenade ausklingen zu lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den angenehmen Temperaturen erwartet die Einwohner und Besucher in Alcúdia ein atmosphärischer Druck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 37 Prozent. Gleichzeitig weht ein sanfter Wind mit 5m/s aus Richtung 358 Grad, mit gelegentlichen Böen von 3,8m/s. Der strahlend blauer Himmel wird kaum von Wolken bedeckt sein, die Wolkendecke beträgt lediglich 1%. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gleich null - Trockenheit ohne Kompromisse!

Fazit: Der 21. Juni wird ein Bilderbuchtag in Alcúdia. Mit sonnigem Wetter, angenehmen Temperaturen und nur einer geringen Regenwahrscheinlichkeit können sowohl Einheimische als auch Urlauber den Tag in vollen Zügen genießen. Ein echter Segen für alle Sonnenanbeter und Meerliebhaber.