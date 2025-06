Perfektes Sommerwetter erwartet in Port d'Andratx am 21. Juni 2025

Ein traumhafter Sommertag erwartet die Bewohner und Gäste von Port d'Andratx auf Mallorca am 21. Juni 2025. Mit strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen bietet der Tag optimale Bedingungen für alle Sonnenanbeter, Wasserratten und Outdoor-Aktivisten. Sowohl das Thermometer als auch das Barometer tragen zur positiven Stimmung bei mit ausbalancierten Temperaturen, geringem Luftdruck und moderater Luftfeuchtigkeit. Der Wind pustet dabei nur sanft und macht den Tag unter dem klaren Himmel perfekt.

Temperaturreiche von 24,48ºC bis 26,97ºC

Der Tag beginnt mit milden Temperaturen von 24,48ºC und erreicht seinen Höhepunkt mit sommerlich warmen 26,97ºC. Am Morgen und am Nachmittag liegen die Temperaturen bereits über der 24-Grad-Marke, während sie in den späten Nachmittagsstunden noch einmal auf annähernd 27 Grad klettern. Die Nacht präsentiert sich mit 25,51ºC ebenfalls warm, aber nicht schwül, ideal für einen gemütlichen Ausklang auf der Terrasse oder beim Spaziergang an der Hafenpromenade.

Gefühlte Temperaturen: Von kühl bis heiß

Die gefühlten Temperaturen variieren im Tagesverlauf von angenehm kühl bis sommerlich heiß. Der Morgen startet mit einem thermischen Gefühl von 24,89ºC, ideal für einen Spaziergang am Hafen oder ein frühes Bad im Meer. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 26,55ºC und erreichen am Nachmittag mit 28,11ºC einen Höchststand - die perfekte Gelegenheit, sich in den Schatten zu legen oder ein erfrischendes Bad im Pool zu nehmen. Die Nacht ermöglicht mit 25,94ºC eine angenehme Abkühlung.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die ideale Mischung für ein perfektes Wetter

Die Wetterbedingungen sind ideal mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64%. Diese Werte sorgen für ein Wohlfühlklima, ohne dass es drückend oder schwitzig wird. Der Wind weht mit 4,43m/s aus südlicher Richtung (177º), mit Böen von bis zu 4,98m/s, und sorgt für eine angenehme Brise, die besonders gut tuen wird, wenn die Sonne zur Mittagszeit auf den Höhepunkt kommt. Die Wolkendecke ist kaum vorhanden (nur 1%), und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was den Tag ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten macht.