Prächtiges Wetter in Santa Ponsa: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite

Ein traumhaft schöner Tag erwartet uns heute in Santa Ponsa auf Mallorca. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen zeigt der 21. Juni 2025 bereits, warum der Sommer auf dieser herrlichen Insel so beliebt ist. Lasst uns einen genaueren Blick auf die Wetterdaten werfen, um herauszufinden, was uns genau erwartet.

Temperaturen für jeden Geschmack

Die Temperaturen bewegen sich heute in einem angenehmen, sommerlichen Rahmen. Dabei beginnt der Tag schon mit milden 23.61ºC am frühen Morgen. Am Tag steigt das Thermometer dann auf bis zu 28.08ºC, während am spätem Nachmittag mit 27.64ºC ein wenig Abkühlung eintritt. In der Nacht erwartet uns eine Temperatur von angenehmen 24.66ºC.

Das thermische Gefühl: So fühlt sich der Tag an

Aber wir alle wissen: Es ist nicht nur die tatsächliche Temperatur, die zählt, sondern auch, wie sie sich anfühlt! Und hier haben wir ebenfalls gute Nachrichten: Morgens haben wir ein thermisches Gefühl von 23.85ºC, dies steigt über den Tag auf 28.63ºC und Am Nachmittag wird es sich aufgrund einer leichten Brise noch mit 28.47ºC angenehm anfühlen. In der Nacht können Sie dann bei gefühlten 24.98ºC die wundervolle mallorquinische Nacht genießen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die übrigen Eckdaten

Wir schließen mit einigen weiteren wichtigen Wetterdaten. Der Atmosphärendruck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%. Für alle diejenigen, die den Wind auf der Haut lieben: Es werden durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 4.07m/s aus Richtung 178ºerwartet, mit Böen von bis zu 3.77m/s. Und zu guter Letzt: Die Wolkendecke beträgt nur 1% - also erwarten Sie einen überwiegend klaren, strahlend blauen Himmel und keine Regen.

Tauchen Sie also ein in diesen prächtigen Sommertag und lassen Sie sich von der Sonne Mallorcas verwöhnen. Es könnte kaum einen besseren Start in den Sommer geben!