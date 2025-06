Wetterprognose für Cala Rajada am 21. Juni 2025

Einen wundervollen Tag wünschen wir allen Bewohnern und Besuchern von Cala Rajada. Das Wetter zeigt sich heute von seiner besten Seite mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die uns den kommenden Sommer versprechen.

Temperaturen in Cala Rajada

Beginnen wir bei dem wichtigen Thema der Temperaturen. Die minimale Temperatur beträgt heute angenehme 23,21ºC, während das Quecksilber im Laufe des Tages auf bis zu 28,7ºC steigen wird. In den Morgenstunden erwarten wir 23,38ºC, gegen Mittag klettert das Thermometer auf 28,45ºC. Am Nachmittag kühlt es sich auf 26,84ºC ab und in der Nacht herrschen behagliche 24,76ºC.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Wie fühlt es sich jedoch wirklich an? Mister Körpergefühl sagt uns, dass es morgens mit 23,39ºC beginnt. Im Laufe des Tages wird es gefühlt auf 28,77ºC ansteigen, bevor es am Nachmittag auf 27,82ºC abkühlt. In der Nacht werden wir eine angenehme Temperatur von 25,09ºC verspüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Rajada

Jetzt ermattet der Wetterbericht: der Atmosphärendruck liegt heute bei 1018 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz beträgt 48. Ein angenehm erfrischender Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,43m/s aus Richtung 174º und Böen von bis zu 6,55m/s sind zu erwarten. Die Wolkendecke bleibt dabei unberührt bei 0% und auch das Regenrisiko liegt bei 0, sodass wir den klaren Himmel in vollen Zügen genießen können. Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag in Cala Rajada und vergessen Sie nicht, Ihre Haut vor der Sonne zu schützen. Erleben Sie Mallorca in seiner schönsten Form.