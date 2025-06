Wetterbericht: Sonne dominiert den Himmel über Palma am 22. Juni

Unsere geliebte Stadt Palma, das Herzstück von Mallorca, öffnet am 22. Juni seine Eingangstüren zu einem klar blauen Himmel. Mit geringer Regenwahrscheinlichkeit und nur 1% Wolkendecke, erwartet sie uns mit Temperaturen, die den perfekten Beginn der Sommerferien versprechen. Wärmeliebhaber haben allen Grund zur Freude, da die maximale Temperatur auf bis zu 30,88ºC ansteigt, während die nächtliche Kühle auf behagliche 22,48ºC absinkt.

Unser thermisches Thermometer: Temperaturdetails

Wie im typisch mediterranen Mikroklima von Palma gewohnt, variieren die Temperaturen im Tagesverlauf. Der Morgen begrüßt uns mit einer angenehmen Wärme von 22,92ºC. Mit dem Fortschreiten des Vormittags und der Intensität der glühenden Sonne beginnt das Quecksilber unaufhaltsam zu klettern, mit einem Tageshöchststand von 30,66ºC. Am Nachmittag kühlt es sich leicht ab auf 29,21ºC, und nachts dürfen wir uns auf temperaturen von 24,68ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen: Einblicke ins thermische Empfinden

Die gefühlte Temperatur ist ein entscheidender Faktor, der das tägliche Leben einheimischer und touristischer Sonnenanbeter beeinflusst. An diesem Dienstag spürt man morgens angenehme 22,83ºC - perfekt für einen Spaziergang auf der Paseo Maritimo. Im Laufe des Tages fühlen wir eine Wärme von etwa 30,22ºC, ideal für einen Besuch am Strand von Palma. Mit 28,92ºC am Nachmittag und 24,67ºC in der Nacht ist es ein Wohlfühltag für Alle.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: weitere atmosphärische Feinheiten

Doch wir Meteorologen wissen, dass es mehr zur Wettervorhersage gibt als nur Temperaturen. Die erwartete Atmosphäre für den 22. Juni zeigt einen stabilen Druck von etwa 1019 hPa. Die trockene Mittelmeerbrise bringt eine Luftfeuchtigkeit von 38% - ideal für fast alle Freizeitaktivitäten. Für Segelliebhaber wird ein leichter Wind von 4,45m/s bei 220º und Böen von bis zu 3,22m/s erwartet. Ein perfekter Tag, könnte man sagen, um den Charme von Palma mit ihrem klaren Himmel und der angenehmen Sommerbrise zu genießen.