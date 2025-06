Das Wetter in Sóller am 22. Juni 2025 – Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Ein strahlend blauer Himmel verheißt einen beeindruckenden Sommertag für Sóller am 22. Juni 2025. Mit minimalen Temperaturen von 23.34ºC und einem angenehmen Wärmehöhepunkt bei 32.53ºC dürfen sich Urlauber und Einheimische gleichermaßen auf außergewöhnlich klares Wetter freuen. Am Nachmittag erwärmt sich die Luft auf maximal 31.31ºC, während sie in der Nacht auf erfrischende 24.97ºC abkühlt.

Die exakten Temperaturen des Tages Beginnen wir bei Tagesanbruch mit behaglichen 23.67ºC. Während die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, steigt das Thermometer auf eine Tageshöchsttemperatur von 32.22ºC. Pünktlich zum Feierabend bleibt das warme Wetter mit angenehmen 31.31ºC bestehen, um uns später in eine milde Nacht mit 24.97ºC zu geleiten. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Die gefühlten Temperaturen bleiben weitgehend im Einklang mit den tatsächlichen Werten und kreieren einen harmonischen Sommertag. Morgens fühlt sich die Luft bei 23.22ºC erfrischend an. Sie wärmt sich tagsüber auf 31.6ºC auf und verlangsamt mit 30.88ºC leicht ihren Schwung am Nachmittag. Nachts erwarten uns angenehme 24.98ºC, die zu erholsamem Schlaf einladen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum technischen Teil des heutigen Wetters: Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1019 hPa, begleitet von einer trockenen Luftfeuchtigkeitsrate von 34%. Ein leichter Wind weht mit 2.53m/s aus Richtung 262º. Rechnen Sie mit vereinzelten Böen von 2.28m/s, die einen ansonsten ruhigen Tag begleiten. Im Großen und Ganzen ist das Wetter auf Mallorca heute gut ausbalanciert, mit einer nahezu unglaublichen Wolkenbedeckung von nur 1% und einer absoluten Regenwahrscheinlichkeit von 0. Die Bewohner von Sóller dürfen sich also auf einen weiteren strahlenden, klaren Sommertag voller Sonne freuen. Denken Sie daran, immer einen ausreichenden Sonnenschutz aufzutragen, und genießen Sie das wundervolle Wetter!