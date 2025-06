Das Wetter in Santanyí: Klare Himmel und sommerliche Temperaturen erwarten uns am 22. Juni 2025

Der Sommer auf Mallorca strahlt in seinem vollen Glanz! Besonders in Santanyí lässt der Wetterbericht für den 22. Juni keine Urlaubswünsche offen. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die das Thermometer zum Lächeln bringen, verspricht der Tag perfekte Bedingungen für Sommerfreuden in der Mittelmeer-Sonne. Egal ob beim Strandbesuch oder einem Stadtbummel in Santanyí: Sonnenanbeter und Mallorca-Liebhaber kommen voll auf ihre Kosten.

Erfrischende Morgentemperaturen steigen bis zum Mittag Zum Morgen hin dürfen wir uns auf eine angenehme Temperatur von 23.76ºC freuen. Doch wie das auf der beliebten Baleareninsel so ist, klettern die Temperaturen bis in den Mittag hinein weiter nach oben. So bringen sie den Tag auf ein Maximum von 29.21ºC. Am Nachmittag bleibt das Thermometer mit 28.45ºC weiterhin in sommerlichen Sphären, bevor es zur Nacht hin auf 25.15ºC herunterkühlt. Das Gefühl der sommerlichen Hitze intensiviert sich im Laufe des Tages Aber wie wird das Wetter gefühlt sein? Hier einige Werte: Der Morgen beginnt mit gefühlten 23.91ºC. Diese steigen während des Tages auf ein Maximum von 29.45ºC. Auch der Nachmittag bietet noch mit gefühlten 28.77ºC warme Bedingungen, bevor die Nacht eintritt und die Temperaturen auf gefühlte 25.21ºC abkühlen lassen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und leichte Windbrise sorgen für angenehme Atmosphäre Doch das Wetter in Santanyí am 22. Juni 2025 wird nicht nur durch die warmen Temperaturen bestimmt. Auch der atmosphärische Druck von 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 46% tragen zu den angenehmen klimatischen Bedingungen bei. Ein leichter Wind mit 5.19m/s aus Richtung 165º und gelegentliche Windböen mit 3.57m/s sorgen zudem für eine willkommene Abkühlung unter dem strahlend blauen Himmel. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 steht einem ungestörten Sonnenbad also nichts im Weg. Also, liebe Mallorca-Freunde und Santanyí-Urlauber - genießen Sie diesen wunderbaren Tag auf unserer schönen Insel!