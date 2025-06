Das Wetter in Santa Ponsa am 22. Juni 2025

In der wunderschönen Küstenstadt Santa Ponsa auf Mallorca können wir uns heute auf einen klaren Himmel mit angenehmen Temperaturen freuen. Die Temperaturen reichen von einer minimalen 23.6ºC am frühen Morgen bis zu einer maximalen 29.11ºC mitten am Tag. Der Wind weht schwach mit etwa 3.73m/s und die Luftfeuchtigkeit beträgt 50%. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Bedingungen werfen.

Details der Temperatur Die morgendlichen Temperaturen starten mit milden 23.68ºC und steigen auf eine angenehme Temperatur von 28.68ºC während des Tages an. Am Nachmittag erwarten wir eine fast gleiche Temperatur von 28.46ºC. Abends kühlt es sich etwas ab, und wir gehen in eine mildere Nacht mit 25.17ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen weichen etwas von den tatsächlichen ab, wobei es morgens mit 23.88ºC etwas frischer sein könnte. Während des Tages fühlt es sich mit 29.25ºC an, nur etwas wärmer als die tatsächlichen Werte. Ähnlich ist es am Nachmittag mit 28.88ºC und nachts mit 25.34ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die vorherrschenden Wetterbedingungen weisen einen Standard-Atmosphärendruck von 1019 hPa auf. Mit einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 50% wird es sich nicht zu feucht anfühlen. Der Wind weht aus Richtung 196º und erreicht Böen von bis zu 3.47m/s. Die sehr geringe Wolkendecke von 2% und die null-prozentige Regenwahrscheinlichkeit versichern, dass der Himmel klar bleibt und wir keine Überraschungen erwarten müssen. Kurz gesagt, wir haben einen typischen Sommer-Mallorca-Tag vor uns. Genießen Sie die angenehmen Temperaturen und die klaren Himmel, ob beim Sonnenbaden am Strand von Santa Ponsa oder bei einem Ausflug in die herrliche Region.