Enthüllt: Wetteraussichten für Cala Rajada, Mallorca, am 22. Juni 2025

Das Wetter auf Mallorca ist stets ein Thema von hohem Interesse, sowohl für Einheimische als auch für Besucher. Doch ist es gerade in der Sommerperiode wichtig, genau zu wissen, was in den kommenden Tagen auf uns zukommt. Ein besonderer Ort, die Universalität der Schönheit vereinend, ist dabei Cala Rajada. Genau für diesen flecken Erde – Cala Rajada – informieren wir euch heute über die Wettervorhersagen für den 22. Juni 2025.

Temperatur: Warm und einladend

An diesem Tag erwartet uns angenehm warmes Wetter in Cala Rajada. Der Tag beginnt mit einer Temperatur von 24.01ºC, klettert am Mittag auf 27.69ºC und erfrischt uns am Nachmittag mit 27.47ºC. Nachts beläuft sich die Temperatur auf angenehme 25.1ºC. Die Minimaltemperatur für den Tag wird 23.79ºC und die Maximale 27.69ºC sein.

Gefühlte Temperaturen: Leichte Sommerbrise

Anhand der gefühlten Temperaturen lässt sich leicht ablesen, dass die Sommerzeit in vollem Gange ist. Wir erwarten ein thermisches Gefühl von 24.14ºC am Morgen, 28.36ºC am Tag, 28.19ºC am Nachmittag und 25.28ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Eckdaten

Der atmosphärische Druck wird bei 1019 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit auf 53% geschätzt wird. Den Wind erwartet man mit einer Stärke von 4.37m/s aus Richtung 133º und Böen bis zu 4.6m/s. Hingegen ist durch die klaren Himmelbedingungen keine Niederschlagswahrscheinlichkeit vorauszusehen.

Alles in allem klingt das nach perfekten Bedingungen für einen Tag am Strand, zum Bummeln oder zum Entspannen in der schönen Natur rund um Cala Rajada. Aber denken Sie immer daran, ausreichend Sonnenschutz mitzunehmen, egal was Sie für diesen Tag planen, denn der Himmel ist klar und die Sonne stark.