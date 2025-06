Sonne pur und tropische Temperaturen: Das Wetter in Palma am 23. Juni 2025

Inmitten des mediterranen Sommers zeigt sich das Wetter in Palma von seiner strahlendsten Seite. Ein klarer Himmel und tropische Temperaturen dominieren das Wetterbild im Herzen von Mallorca am heutigen 23. Juni 2025. Mit minimalen Temperaturen, die bei 23,28ºC anfangen und einem Maximum, dass auf bis zu 31,35ºC klettert, ist es der perfekte Tag, um die Sonne zu genießen und das strahlend blaue Meer zu erleben.

Die Temperaturentwicklung im Verlauf des Tages

Beginnen wir mit einem Morgengrauen, das uns mit angenehmen 23,6ºC begrüßt. Der Tag erwärmt sich dann bis auf 31,1ºC. Der Nachmittag kommt mit einer leichten Abkühlung daher, die Temperaturen sinken auf 29,96ºC ab, bevor der Tag mit einer nächtlichen Temperatur von 24,93ºC ausklingt.

Das gefühlte Thermometer: Wie warm es sich wirklich anfühlt

Die gefühlte Temperatur, ein Aspekt, den wir als Wetterfachleute immer betonen, unterscheidet sich leicht von den gemessenen Temperaturen. Morgens fühlt es sich mit 23,58ºC etwas kühler an, während die Tageszeit mit 30,63ºC etwas Wärme bringt. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 29,53ºC und in der Nacht wird es mit 24,97ºC wie gemessen.

Alles rund um den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind

Der Atmosphärendruck beträgt heute solide 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei recht trockenen 37%. Der Wind weht aus Richtung 231º mit 4,8m/s, wobei Böen von bis zu 3,93m/s gemessen wurden.

Zum Abschluss noch eine gute Nachricht für alle Sonnenanbeter: Die Wolkendecke beträgt heute 0% und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 0. Es ist also ein klarer und sonniger Tag in Palma zu erwarten. Genießen Sie das gute Wetter auf dem schönen Mallorca!