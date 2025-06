Glühend heiße Temperaturen in Sóller: Sonnenschein im Überfluss am 23. Juni

An diesem 23. Juni erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca ein klarer Himmel. Die Sonne scheint vom Himmel und zeigt sich einmal mehr als zuverlässiger Begleiter des mediterranen Sommers.

Stetig steigende Thermometer

Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 23.18ºC in den frühen Morgenstunden und sengenden 33.43ºC am Nachmittag. Wer seinen Tag in Sóller plant, kann am Morgen mit gemäßigten 23.65ºC rechnen, während die Temperaturen am Tag auf 32.42ºC und am Nachmittag auf 31.79ºC klettern. Die Nacht bietet dann eine erfrischende Abkühlung mit angenehmen 25.25ºC und sorgt somit für ein Wohlfühlklima bis in die späten Stunden.

Gefühlte Hitze kommt mit Bedacht

Ein genauerer Blick auf die gefühlten Temperaturen zeigt ein ähnliches Bild: Morgens können wir uns auf 23.64ºC, tagsüber auf 32.01ºC, nachmittags auf 31.07ºC und nachts auf einen komfortablen Wert von 25.24ºC einstellen. Auch wenn der Thermometerstand vielleicht etwas Anderes suggeriert, wird es immer von Vorteil sein, leichte Sommerkleidung zu tragen und sich gut vor der Sonne zu schützen.

Blaues Band am Himmel - Wind, Luftdruck und Feuchtigkeit

Ein Blick auf den barometrischen Druck zeigt angenehme 1020 hPa - typisch für den mediterranen Sommer. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 35%, was auch mal eine erfrischende Brise ermöglicht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.29m/s aus Richtung 268º und kann gelegentlich in Böen von 2.07m/s ausbrechen, was eine willkommene Kühlung an diesem heißen Sommertag darstellt. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer ist mit 0% hingegen sehr gering.

Aufgrund der vorherrschenden klimatischen Bedingungen empfehlen wir den Sóller-Besuchern für heute, bei aller Begeisterung für Sonne und Hitze hin und wieder eine Abkühlung zu suchen sowie auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten. Genießen Sie den strahlend blauen Himmel und die sommerliche Stimmung in unserem wunderschönen Sóller auf sichere Art und Weise!