Wetter in Alcúdia am 23. Juni 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

In Alcúdia begrüßt uns der 23. Juni mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel. Die Temperaturpegel variieren zwischen 24.5ºC und 29.51ºC. In den Morgenstunden wird eine Temperatur von 24.75ºC erwartet, die während des Tages auf 29.26ºC ansteigen soll. Am Nachmittag erleben wir eine leichte Abkühlung auf 28.84ºC, bevor die nächtliche Temperatur auf 26.24ºC sinkt. Die Wolkendecke ist mit 2% praktisch nicht vorhanden und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, das ideale Wetter also, um die wundervollen Strände von Alcúdia zu genießen.

Die Temperaturen: Vom frischen Morgen bis zur lauen Nacht Der Morgen in Alcúdia begrüßt uns mit angenehmen 24.75ºC. Gegen Mittag steigt das Thermometer auf 29.26ºC an, was uns ein warmes, aber nicht zu heißes Klima für unsere Tagesaktivitäten bietet. Der Nachmittag bringt uns dann eine leichte Abkühlung auf 28.84ºC. Die Nacht verspricht mit 26.24ºC eine laue Sommerbrise, perfekt, um den Abend bei einem guten Essen im Freien zu genießen. Gefühlte Temperaturen: Eine angenehme Brise weht durch Alcúdia Von morgendlichen 24.72ºC, die sich erfrischend anfühlen, steigt die gefühlte Temperatur tagsüber auf 30ºC an - ein warmes, aber erträgliches Klima, das zum Entdecken der Stadt einlädt. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 29.23ºC, und in der Nacht erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 26.24ºC. Alles in allem bietet der Tag eine angenehme Mischung aus Wärme und Frische. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine trockene Brise unter klarem Himmel Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt nur 50%. Dies verspricht einen trockenen Tag, ideal zum Sonnenbaden oder für einen Ausflug ins Hinterland. Der Wind wird mit 5.28m/s aus Richtung 26º wehen, mit Böen von bis zu 3.95m/s. Das gibt uns ein Lüftchen, das die Hitze des Tages in Schach hält und Alcúdia zum idealen Ort für einen entspannten Sommertag macht.