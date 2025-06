Ein erfrischender Sommertag erwartet Cala Millor am 23. Juni 2025

Wenn Sie Sonne, Klarheit und ideale Temperaturen lieben, wird Cala Millor am 23. Juni 2025 der perfekte Ort für Sie sein. Unsere idyllische Strandstadt wird unter strahlend blauem Himmel erwachen, wo die Temperaturen schwanken, aber immer innerhalb des idealen Bereichs für Sommeraktivitäten. Nennen wir es das perfekte Wetter für einen Trip an unseren goldenen Sandstrand oder einen erfrischenden Sprung ins azurblaue Wasser.

Erfrischende Temperaturvariation

Mit einer minimalen Temperatur von 23.6ºC in den frühen Morgenstunden und einer maximalen Temperatur von 27.76ºC am späten Nachmittag, bietet der Tag eine willkommene Erholung von den Anforderungen jedes Sommers. Tagsüber wird es auf 27.37ºC klettern, während der gemäßigte Abend mit 25.39ºC erwartet wird.

Gefühlte Temperatur spielt die sanfte Melodie des Sommers

Aber wir alle wissen, dass das thermische Gefühl oftmals einen stärkeren Einfluss hat als die tatsächlichen Temperaturen. Glücklicherweise spielt auch hier das Wetter schön mit, das Gefühl liegt morgens bei 23.91ºC, klettert tagsüber auf 27.71ºC und erreicht am Nachmittag 28.16ºC, bevor es in der Nacht auf gemütliche 25.5ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind, vervollständigen das perfekte Wetter

Aber das ist noch nicht alles! Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen, kombiniert mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 49% - perfekt für diejenigen, die eine nicht allzu feuchte Atmosphäre genießen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.41m/s in Richtung 117º wehen, mit Windböen von bis zu 3.35m/s.

Unterm Strich zeichnet sich der 23. Juni in Cala Millor durch sommerliche Perfektion aus. Ein klarer Himmel, laue Temperaturen, eine angenehme Brise und das ideale Niveau an Luftfeuchtigkeit versprechen einen erlebnisreichen Tag am Strand, im Café oder einfach beim Schlendern durch die malerischen Straßen unseres Ortes.