Sonniges Wetter und klarer Himmel über Port d'Andratx am 23. Juni 2025

Wir begrüßen Sie zu unserem Wetterbericht für Port d'Andratx am 23. Juni 2025. Der Himmel über dieser charmanten Stadt auf Mallorca wird klar und hell sein und wir bewundern ein sonniges Wetter, das perfekt für einen ausgedehnten Spaziergang an der Küste oder ein köstliches Mittagessen im Freien ist.

Temperaturverlauf während des Tages

Ein angenehm warmer Tag erwartet uns in Port d'Andratx. Mit einer minimalen Temperatur von 25,3ºC in den frühen Morgenstunden und einer maximalen Temperatur von 28,46ºC am Nachmittag zeichnet sich ein idealer Sommertag ab. Erwarten Sie am Morgen 25,35ºC, während die Mittagstemperatur auf 27,63ºC ansteigt. Der Nachmittag bringt uns eine Temperatur von 28,38ºC bevor sie in der Nacht auf 26,29ºC abfällt.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Trotz der gemessenen Temperaturen kann das thermische Gefühl während des Tages variieren. Morgens können wir erwarten, dass es sich wie 25,69ºC anfühlt, während es am Tag auf 28,64ºC ansteigt. Der späte Nachmittag bringt möglicherweise das höchste thermische Gefühl des Tages mit 29,2ºC. In der Nacht wird sich die Temperatur bei 26,29ºC stabilisieren.

Luftdruck, Wind und Luftfeuchtigkeit

Die vorherrschenden Wetterbedingungen für den Tag beinhalten einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa und eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeitsrate von 57%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,96 m/s aus Richtung 155º wehen, mit Böen von bis zu 4,2 m/s. Trotz des sonnigen Wetters wird die Wolkendecke bei 0% liegen, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt ebenfalls bei 0%.