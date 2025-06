Strahlender Himmel und milde Temperaturen - Das Wetter in Santanyí am 23. Juni 2025

Santanyí, die idyllische Gemeinde im Südosten Mallorcas, wird heute, am 23. Juni 2025, von einem strahlend klaren Himmel und angenehm milden Temperaturen verwöhnt. Mit Höchstwerten von etwa 30 Grad Celsius und einer praktisch nicht vorhandenen Niederschlagswahrscheinlichkeit steht einem perfekten Mittsommertag nichts im Wege.

Temperaturen zu verschiedenen Tageszeiten

Der Morgen beginnt in Santanyí bereits mit wohligen 24.19ºC. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer weiter auf ein Maximum von 29.99ºC. Der Nachmittag bleibt mit 29.2ºC warm, bevor die Temperaturen in der Nacht auf angenehme 25.59ºC absinken.

Sonnenschein und Hitzewellen - Das gefühlte Thermometer

Trotz der bereits hohen Temperaturen, schenkt uns das Hitzemessgerät noch einen kleinen Extrakick. Morgens fühlt es sich bereits wie 24.23ºC an. Am Tage wird es mit empfundenen 29.92ºC noch wärmer. Der Spätnachmittag bleibt mit gefühlten 29.44ºC genau so warm wie unser Thermometer vorhersagt. In der Nacht erleben wir eine geringfügige Erhöhung: es fühlt sich an wie 25.69ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutige Wetterlage in Santanyí wird durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 42 Prozent geprägt. Ein sanfter Wind aus Richtung 184º mit einer Geschwindigkeit von rund 4.77m/s und Böen von bis zu 3.05m/s erfrischt den hochsommerlichen Tag. Die Wolkendecke bleibt dünn und spärlich bei nur 1%, wodurch der klare Sternenhimmel die Nacht bereichern wird.

Also packen Sie Ihre sommerlich leichte Garderobe aus und genießen Sie diesen atemberaubend schönen Tag unter freiem Himmel in Santanyí!