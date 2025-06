Wettervorhersage für Santa Ponsa - 23. Juni 2025

Ein strahlender Tag zeichnet sich ab für Santa Ponsa. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die in der angenehmen Sommerhitze schwelgen, dürfen Sie sich auf einen erfrischenden Start in die Woche freuen. Von morgendlichen Temperaturen über spitzenwerte am Nachmittag bis hin zu klimatischen Aspekten wie Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind - in diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf das Wetterdetail für den 23. Juni 2025.

Temperaturen wahrdend des Tage Die Temperaturen zeigen sich konstant hoch mit sommerlichen Werten. Sie beginnen den Tag bei angenehm kühlen 24,47ºC am Morgen und erreichen ihren Höhepunkt von 29,44ºC am Nachmittag. Sobald die Sonne untergeht, erwarten wir eine angenehmere 25,44ºC in der Nacht. Der Temperaturbereich für den Tag liegt zwischen einem Minimum von 24,37ºC und einem Maximum von 29,89ºC. Die gefühlte Temperatur Dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit in der Region ist das thermische Gefühl fast identisch mit den tatsächlichen Temperaturen. Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 24,64ºC, während sie tagsüber und nachmittags auf etwa 29,58ºC bzw. 29,73ºC ansteigen wird. In der Nacht wird die gefühlte Temperatur bei angenehmen 25,61ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen spielen ihre eigene Melodie, mit einem Luftdruck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 46%. In puncto Wind werden wir bei 3,91 m/s in Richtung 241º mit leichten Böen von 2,96 m/s ein mildes Lüftchen haben. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, was einen klaren, wolkenlosen Himmel verspricht, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%, was einen trockenen und sonnigen Tag garantiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 23. Juni in Santa Ponsa ein idealer Sommertag wird - perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder um einfach nur die wunderschöne mallorquinische Landschaft zu genießen.