Der klare Himmel von Cala Rajada - eine Wettervorhersage für den 23. Juni 2025

Ein klares Bild der Wetterbedingungen zeichnet sich heute (23. Juni 2025) in Cala Rajada, Mallorca, ab. Mit einem vollständigen Überblick über die Temperaturen, das thermische Gefühl, den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit sowie die Wind- und Regenaussichten informieren wir Sie ausführlich über das Wettergeschehen des Tages.

Das Barometer: ein Blick auf die Temperaturen

Das Thermometer zeigt heute Werte an, die schlicht und ergreifend ein weiteres Kapitel im Buch der sommerlichen Höhepunkte auf Mallorca sind. Mit einer Minimumtemperatur von 24.17ºC und einem Maximum von 27.31ºC, strebt das Thermometer nach stetiger Zunahme, gekennzeichnet durch 24.42ºC am Morgen, 26.6ºC in der Tagesmitte, 27.31ºC am Nachmittag und 25.94ºC in der Nacht.

Das Thermohygrometer: die gefühlten Temperaturen

Das Gefühl, das man in der Haut spürt, ist oft ein besserer Indikator für das Wetter als die Temperatur selbst. Das thermische Gefühl wird heute morgens auf 24.48ºC, tagsüber auf 26.6ºC, nachmittags auf 28.08ºC und abends auf 26.13ºC geschätzt. Interpretiert man diese Gefühle richtig, so verspricht uns der Tag einen gleichmäßigen Temperaturverlauf.

Die Wetterstation: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1020 hPa, eine Messung, die die klaren Himmelsbedingungen und die Stabilität des Wetters von heute unterstützt. Bei der Luftfeuchtigkeit erzielen wir einen für den Sommer typischen Wert von 53% - eine perfekte Balance für ein angenehmes Wettergefühl. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.04m/s in eine Richtung von 204º, mit Böen von 3.18m/s. Und wie der klare Himmel schon andeutet, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit heute 0%, und die Wolkendecke hält sich ebenfalls bei 0% zurück.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die spektakuläre Wetterprognose den perfekten Tag für jede Aktivität unter freiem Himmel in Cala Rajada verspricht. Von uns bekommen Sie stets die fundiertesten und zuverlässigsten Wetterinformationen, damit Sie Ihren Tag bestmöglich planen können.