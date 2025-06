Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen erwarten uns in Palma

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite in Palma am heutigen 24. Juni 2025. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen ist es der ideale Tag für Aktivitäten im Freien. Ob Sie auf der Straße flanieren, am Strand sonnenbaden oder die beeindruckende Architektur der Stadt bewundern wollen, das Wetter spielt heute definitiv mit.

Temperaturen sind im idealen Sommerbereich

Das Thermometer zeigt durchgehend überzeugende Werte am heutigen Tag. Von einem angenehmen Morgen mit 24.31ºC reichen die Werte bis auf 32.98ºC am Mittag – perfekt für ein erfrischendes Mittagsbad im Meer. Der Nachmittag bleibt mit 31.39ºC warm, bevor der Abend und die Nacht mit 26.66ºC ein nicht zu unterschätzendes Maß an Komfort bieten.

Gefühlte Temperaturen nicht weit entfernt von tatsächlichen Werten

Auch die gefühlten Temperaturen bleiben dicht an den tatsächlichen Werten. Morgens fühlt es sich wie 24,13ºC an und erreicht mittags 32,43ºC. Am Nachmittag fühlt es sich mit 30,98ºC etwas weniger heiß an, und die Nacht bleibt mit 26,66ºC angenehm.

Atmosphärische Bedingungen komplettieren den perfekten Sommertag

Nicht nur die Temperaturen sind heute ideal. Der atmosphärische Druck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt leichte 33 Prozent, was für eine angenehme und erfrischende Brise sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.47m/s in Richtung 187º und wird sogar Böen von 4.43m/s haben. Die Wolkendecke bleibt den ganzen Tag über bei soliden 0 Prozent, das bedeutet, dass uns ein strahlend blauer Himmel erwartet ohne jegliche Regenwahrscheinlichkeit.

Insgesamt präsentiert sich der heutige Tag in Palma als ein Paradebeispiel für mediterranes Sommerwetter. Angenehme Temperaturen, ein klarer Himmel und eine erfrischende Brise - der perfekte Sommertag liegt vor uns.