Der klare Himmel von Sóller: Sonniges und heißes Wetter vorhersagt für den 24. Juni 2025

In der idyllischen Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich das Wetter wieder von seiner schönsten Seite. Wir erwarten für den heutigen 24. Juni 2025 einen Tag voller Sonne, geprägt von einem klaren Himmel und sehr angenehmen Temperaturen. Ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit der Region zu genießen und das Leben unter freiem Himmel zu führen.

Durchgehend warme Temperaturen beherrschen den Tag

Der Tag beginnt mit einer Minimumtemperatur von 23.91ºC, die im Laufe des Tages auf ein Maximum von 35.63ºC steigt. Am Morgen erwartet uns eine angenehme 24.99ºC, die mittags auf überaus warme 35.23ºC ansteigt. Wenn der Tag dann in den Nachmittag übergeht, können wir mit 32.98ºC rechnen, bevor die Temperatur in der Nacht auf 26.29ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen, die den Sommertag noch angenehmer machen

Das thermische Gefühl, die wahrgenommene Temperatur, verbunden mit Luftfeuchtigkeit und Bodenbegebenheiten, wird am Morgen auf rund 24.85ºC und am Tage auf etwa 34.59ºC geschätzt. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 32.43ºC und bleibt in der Nacht konstant bei 26.29ºC.

Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Unsere Wetterstation hat für heute einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa gemessen und eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit von 28% vorhergesagt. Ein leichter Wind weht aus Südwesten, mit einer Geschwindigkeit von 2.99m/s und Böen, die bis zu 4.04m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt dabei nahezu vollständig aufgelöst, was eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% bedeutet. Somit dürfen wir uns auf einen strahlend blauen Himmel über Sóller freuen.

Genießen Sie den Tag und achten Sie darauf, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um gut durch diese sonnigen, heißen Stunden zu kommen. Es sieht nach einem perfekten Tag aus, um Sóller in all seiner sommerlichen Pracht zu entdecken.