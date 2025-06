Strahlendes Wetter in Alcúdia am 24. Juni 2025 erwartet

Ein Sommertraum erwartet uns in Alcúdia, Mallorca, am heutigen 24. Juni 2025. Ein klarer Himmel hat sich über die idyllische Küstenstadt geöffnet und wird den ganzen Tag für strahlenden Sonnenschein sorgen. In dieser wundervollen Atmosphäre reichen die Temperaturen von milden 25ºC in den Morgenstunden bis hin zu warmen 31.47ºC am Nachmittag. So eignet sich dieser Tag perfekt, um die pittoreske Altstadt von Alcúdia zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu verbringen.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Der Morgen startet bereits mit angenehmen 25.39ºC, ein idealer Start in einen sommerlichen Tag. Mit dem Höhepunkt des Tages steigt auch das Thermometer und erreicht um die Mittagszeit 30.56ºC. Der Nachmittag bringt uns das Maximum von 31.47ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf immer noch sommerliche 26.77ºC absinken. Das thermale Gefühl Aber nicht nur die tatsächlichen Temperaturen sind von Bedeutung, das thermale Gefühl spielt eine ebenso wesentliche Rolle. Hier erwarten uns morgens angenehme 25.5ºC. Tagsüber fühlt sich die Temperatur mit 31.39ºC etwas wärmer an als sie tatsächlich ist, und am Nachmittag haben wir ein thermisches Gefühl von frischen 32.04ºC. In der Nacht sinkt das thermische Gefühl auf immer noch angenehme 27.37ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind In Bezug auf den barometrischen Druck halten wir uns auf einem Normalwert von 1017 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt moderat trockene 47 Prozent. Ein sanfter Wind weht aus 38º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 5.11m/s und gelegentlichen Böen von 4.49m/s. Dabei zeichnet sich der heutige Tag durch eine Wolkendecke von 0% und keine Regenwahrscheinlichkeit aus.