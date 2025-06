Erfrischender Tag mit klarem Himmel in Cala Millor

Ein herrlicher Tag erwartet uns in Cala Millor, wenn sich der klare Himmel mit milden Temperaturen und einer angenehmen Brise paart. Die malerische Gemeinde Mallorcas verzeichnet am 24. Juni 2025 eine erfreuliche Wettervorhersage. Morgendämmerungsbewohner und Nachtvögel können sich gleichermaßen auf einen Tag mit optimalen klimatischen Bedingungen freuen. Vom erfrischenden Morgen bis zur lauschigen Nacht können wir uns auf eine Wetterkapriole freuen, die uns die Fassetten dieses mediterranen Klima zelebriert.

Temperaturen des Tages

Unter dem strahlenden Himmel von Cala Millor dürfen wir uns auf eine milde Temperaturschwankung von 23.95ºC bis zu maximal 28.2ºC freuen. Der Morgen beginnt mit einem angenehmen 24.16ºC. Während des Tages steigt das Thermometer sanft auf 27.73ºC und erreicht zur warmen Nachmittagszeit einen Höchststand von 27.92ºC. Mit Einbruch der Nacht kühlt sich die Atmosphäre auf 25.43ºC ab, eine perfekte Temperatur für eine nächtliche Strandpromenade oder einen späten Nachtisch auf der Terrasse.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, ein wichtiger Faktor, wenn wir über die Temperaturen sprechen, liegt morgens bei 24.15ºC, steigt mittags auf angenehme 27.99ºC und erreicht am Nachmittag einen Hochpunkt von 28.54ºC. In der Nacht fühlt es sich bei 25.6ºC einfach herrlich an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Wetterstation am Hafen hat einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 48% verzeichnet. Das ist eine ideale Kombination für alle, die einen Tag am Strand oder auf dem Wasser planen. Der Wind wird aus Richtung 136º mit einer Geschwindigkeit von 4.43m/s wehen und in Böen bis auf 4.96m/s zunehmen. Diese sanfte Brise wird eine willkommene Ergänzung zu dem warmen Tag sein und zu den Freuden dieses herrlichen Tages in Cala Millor beitragen.

Dank des klaren Himmels und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem sonnigen und unbeschwerten Tag nichts im Wege. Ob Sie einen gemütlichen Tag am Strand planen, eine Wanderung in den nahegelegenen Hügeln oder einfach nur durch die charmanten Straßen von Cala Millor schlendern wollen, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und präsentiert uns einen nahezu perfekten Tag.