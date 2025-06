Prächtiges Wetter erwartet den Hafen Port d'Andratx, Mallorca

Ein strahlender Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx am 24. Juni 2025. Klarer Himmel und angenehme Temperaturen verleihen der Pärlenschönheit der Insel Mallorca einen zusätzlichen Glanz. Mit minimalen und maximalen Temperaturen von 25,64ºC und 29,15ºC, zeigt der Sommer auf dieser idyllischen Insel sein freundliches Gesicht.

Temperaturausblick für den Tag

Zu beginn des Tages, im Morgenlicht, wird das Thermometer auf 25,78ºC klettern. Im Laufe des Tages wird es auf behagliche 28,43ºC ansteigen und den Höhepunkt der warmen Sommerstrahlen darstellen. In den Nachmittagsstunden wird es sich leicht auf 27,94ºC abkühlen und bei Einbruch der Dunkelheit wird es sich auf bequeme 27,02ºC einpendeln.

Das Gefühl von der Witterung

Doch wie heißt es so schön, Temperatur ist nicht alles - es kommt auch darauf an, wie sie sich anfühlt. Und der bevorstehende Tag verspricht, angenehm zu sein. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei etwa 26,03ºC liegen, steigt im Laufe des Tages auf 29,49ºC an, bleibt am Nachmittag beinahe unverändert bei 29,25ºC, und kühlt sich in der Nacht auf eine angenehme Temperatur von 28,25ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Der Atmosphärendruck für den Tag wird sich auf 1017 hPa einpendeln, mit einer Luftfeuchtigkeit von 55%. Ein erfrischender Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.64m/s wird aus Richtung 136º wehen, wobei Böen von bis zu 4.17m/s zu erwarten sind. Besser könnte es kaum sein, um einen Tag am Hafen von Port d'Andratx zu verbringen, mit erbauenden Blick auf das türkisfarbene Mittelmeer unter dem strahlend blauen Total des Himmels mit einer Wolkendecke von 0%.