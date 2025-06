Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Santanyí

Wie gewohnt erwartet uns in Santanyí auf der wunderschönen Insel Mallorca ein klares Sternenzelt, dass uns in den neuen Tag begleitet. Ein wolkenfreier, strahlend blauer Himmel zieht auf und mit ihm Temperaturen, die das Thermometer ordentlich in die Höhe klettern lassen. Der Charme der mediterranen Witterung setzt sich fort und verspricht somit erneut einen nahezu perfekten Sommertag. Wir dürfen uns auf angenehmes Badewetter und zahlreiche Sonnenstunden einstellen.

Steigende Temperaturen im Tagesverlauf Bereits mit dem Morgengrauen legt der Tag einen angenehmen Start hin. Die Sonne lässt das Quecksilber auf 24.43ºC steigen. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer dann sogar auf bis zu 30.8ºC und lässt uns damit die volle Wucht des Sommers spüren. Auch der Nachmittag bleibt uns mit erfrischenden 28.95ºC wohlgesonnen, bevor wir am Abend bei immer noch lauschigen 25.45ºC den Tag ausklingen lassen können. Das thermische Gefühl Trotz der hohen Temperaturen sorgt eine leichte Brise dafür, dass wir das Wetter im Großen und Ganzen als äußerst angenehm empfinden. Das thermische Gefühl liegt morgens bei 24.52ºC und klettert im Laufe des Tages auf bis zu 30.8ºC. Am Nachmittag werden wir das Wetter wahrscheinlich mit angenehmen 29.36ºC empfinden und nachts erwarten uns "kühle" 25.64ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Atmosphärische Bedingungen bieten uns weiterhin stabiles Sommerwetter. Mit einem Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent bleibt das Raumklima weiterhin angenehm. Der Wind säuselt mit einer Geschwindigkeit von 5.62m/s aus Richtung 127º. Gelegentliche Böen sorgen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5.36m/s für die nötige Abkühlung. Dank klarer Sicht und strahlendem Sonnenschein können wir uns also auf einen rundum gelungenen Tag freuen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent - beste Voraussetzungen also, um den Tag voll und ganz auszukosten. Es lohnt sich also, die mediterranen Temperaturen in vollen Zügen zu genießen und den Tag im Freien zu verbringen. Genießen wir das Prädikat "Mallorca-Feeling" in seiner besten Form und freuen uns auf einen strahlenden Sommer in Santanyí.