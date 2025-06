Perfekter Sonnenschein erwartet: Wettervorhersage für Santa Ponsa, 24. Juni 2025

Der beliebte Urlaubsort Santa Ponsa auf Mallorca präsentiert sich heute, am 24. Juni 2025, mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel. Die vorherrschenden Bedingungen lassen auf einen Tag voller Sonne und sommerlicher Temperaturen hoffen, perfekt für alle Urlauber und Einheimische, die das mediterrane Klima der Insel genießen wollen.

Temperaturen: Von milden Morgenstunden bis zu einem sonnigen Höhepunkt

Die Temperaturen in Santa Ponsa starten den Tag bereits mit milden 24.92ºC am Morgen. Im Verlauf des Tages steigen diese kontinuierlich an und erreichen am Tage ihren sonnigen Höhepunkt mit sehr angenehmen 30.47ºC. Der Nachmittag kühlt sich leicht auf 28.66ºC ab, und auch die Nacht bleibt mit 26.72ºC lau. Die Mindesttemperatur liegt heute bei 24.67ºC, während das Thermometer maximal 31.24ºC anzeigen wird.

Gefühlte Temperaturen: Sommerlicher Komfort

Unsere gefühlten Temperaturen, welche den Einfluss von Luftfeuchtigkeit und Wind auf die menschliche Haut berücksichtigen, weisen ähnliche Werte auf. Morgens fühlen sich die fast 25ºC (genau 24.96ºC) sehr angenehm an. Tagsüber wird das Thermometer zwar auf bis zu 30.8ºC klettern, dennoch bleibt die Hitze dank der leichten Brise und moderaten Luftfeuchtigkeit gut erträglich. Nachmittags und nachts liegen die gefühlten Temperaturen bei 29.23ºC respektive 27.44ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Optimale Bedingungen

Die Wetterdaten weisen einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa auf. Damit liegt der Druck im absolut normalen Bereich und wird den Aufenthalt im Freien nicht beeinträchtigen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt lediglich 44%, was den Aufenthalt unter dem klaren Himmel von Santa Ponsa noch angenehmer macht und vor allzu starker Schwüle schützt. Ein leichter Wind wird mit 3.63m/s in Richtung 150º wehen, mit Böen von bis zu 4m/s, was für eine willkommene Abkühlung sorgt und den Tag trotz sommerlicher Hitze angenehm gestaltet. Die Wolkendecke beträgt 0%, was den klaren Himmel bestätigt, und auch die Regenwahrscheinlichkeit steht bei glatten 0%, was sonniges Wetter garantiert.