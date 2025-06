Wunderbar sonniges Wetter in Cala Rajada

Zu Beginn des Sommers präsentiert sich Cala Rajada auf Mallorca mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Ein idealer Tag, um die Sonne zu genießen und die Schönheit dieses Ortes zu entdecken. Es verspricht ein Tag ohne Regen zu werden, was den Einwohnern und Besuchern die Möglichkeit bietet, die vielen Freizeitaktivitäten, die Cala Rajada zu bieten hat, in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturspanne erstreckt sich von 24.51ºC in der Früh bis zu einem Maximum von 28.47ºC am Nachmittag. Sie erreicht somit ihren Höhepunkt mit wohligen und sommerlichen Temperaturen. Am Morgen erwarten uns angenehme 24.72ºC, während die Höchsttemperatur von 27.18ºC gegen Mittag erreicht wird. Der Nachmittag bringt uns dann mit 28.17ºC den wärmsten Teil des Tages, um dann gegen Abend wieder auf 26.04ºC abzukühlen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, auch als thermisches Gefühl bekannt, zeigt uns wie die vorgegebenen Temperaturen tatsächlich vom Körper wahrgenommen werden. Am Morgen empfinden wir etwa 24.79ºC, während wir mittags eine leicht höhere gefühlte Temperatur von 27.72ºC erleben werden. Am Nachmittag steigt das thermische Gefühl weiter an auf 28.94ºC um dann in der Nacht wieder auf 26.04ºC zu sinken. Ein überaus angenehmer Tag für Outdoor-Aktivitäten steht uns bevor.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag kommt mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa daher. Dieser Wert ist ganz normal für unsere Breitengrade und verspricht stabile Wetterbedingungen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt dabei moderate 52%, was weder zu trocken noch zu feucht ist und somit hervorragende Bedingungen für verschiedene Freizeitaktivitäten ermöglicht. Der Wind weht heute aus Richtung 135º sicherlich eine leichte Brise mit 4.36m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 5m/s.

Der wolkenlose Himmel wird dabei begleitet von einer nahezu nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit. Somit lässt der heutige Tag in Cala Rajada keine Wünsche offen und bietet perfekte Bedingungen für einen unvergesslichen Sommer.