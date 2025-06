Wetterbericht Palma: Ein strahlend sonniger Tag liegt vor uns

Herzlich Willkommen zum Wetterbericht für Palma, Mallorca am 25. Juni 2025. Die Schönheit unserer Insel wird heute durch strahlend klaren Himmel und wunderbar sonnige Temperaturen hervorgehoben. Wir können mit hoher Sicherheit sagen, dass es kein regnerisches Wetter geben wird, also ist es der perfekte Tag, um das Freiluftleben in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen: Heißer Tag voraus Heute erwarten uns Temperaturen, die die 30-Grad-Marke deutlich überschreiten. Der Morgen wird mit milden 25.91ºC beginnen, bevor das Thermometer bis zur Mittagszeit auf sengende 36.01ºC steigt. Am Nachmittag sollten die Temperaturen etwas abkühlen und sich bei etwa 32.85ºC einpendeln, bevor sie in der Nacht auf 25.03ºC fallen. Gefühlte Temperaturen: Angenehme Abkühlung nach hitzigem Tag Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird, bleibt während des Tages recht konstant. Morgens wird es sich bei einem erwarteten Wert von 25.47ºC angenehm anfühlen. Diese Temperaturen steigen während des Tages auf bis zu 34.69ºC an und fallen am Nachmittag auf etwa 32.95ºC. In der Nacht werden wir schließlich ein angenehmes Gefühl von etwa 25.49ºC haben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Trocken und leicht windig Mit einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 23% wird es heute ziemlich trocken sein. Somit ist es ratsam, viel Wasser zu trinken und Sonnencreme aufzutragen, um sich vor dem Wetter zu schützen. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.87m/s aus Richtung 184º und stößt gelegentlich Böen von bis zu 6.47m/s aus. Es wird also ein leicht windiger Tag, perfekt, um ein wenig die Hitze zu lindern. Gehen Sie also raus und genießen Sie diesen unvergleichlichen Tag auf unserer schönen Insel Mallorca!