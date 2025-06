Erfrischende Klarheit: Sonniges Alcúdia erwartet Sie!

Bereits beim ersten Blick auf den Himmel bietet sich ein aufregendes Erlebnis in Alcúdia, Mallorca. Ein wolkenloser Himmel erwartet die Bürger und Besucher in der herrlichen Stadt. Mit minimalen Nachttemperaturen, die knapp unter dem sommerlichen Idealwert von 26°C liegen, und maximalen Tagestemperaturen, die an der Schwelle von 34°C kratzen, verspricht Alcúdia auf Mallorca eine perfekte Mischung aus Wärme und Frische. Kommen Sie morgens aus den Federn oder verweilen Sie bis zum späten Nachmittag? Beide Extreme bieten ideale Bedingungen, um die volle Pracht Alcúdias zu genießen.

Temperaturen, die Herz und Seele erwärmen

Die Temperaturen in Alcúdia werden sich angenehm um die Marke von 32°C bewegen. Wir gehen von einer minimalen Temperatur von 25.35°C und einem Hoch von 33.15°C aus. Die Morgenfrühaufsteher können sich auf eine erfrischende 25.78°C freuen. Die Tagesschwärmer werden Sie mit einer maximalen Temperatur von 32.65°C beglückwünschen. Der Nachmittag bleibt mit 31.34°C leicht erfrischend, während die Nachttemperaturen auf 25.73°C fallen.

Gefühlte Temperaturen: Ihr innerer Kompass

Gefühlte Temperaturen widerspiegeln das subjektive Empfinden und können in der Regel von den tatsächlichen Werten abweichen. In unserem Fall bleibt die gefühlte Temperatur jedoch verblüffend nahe an den tatsächlichen Werten. So liegen die gefühlten Werte am Morgen bei 25.72°C, tagsüber bei 33.04°C, am Nachmittag bei 32.03°C und in der Nacht sinken sie leicht auf 26.19°C. Die Berechnung der „gefühlten Temperatur“ findet durch den Einbezug von weiteren Elementen wie der Luftfeuchtigkeit und dem Wind statt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das unsichtbare Trio

Unsere Atmosphäre ist kein statisches Phänomen und ihre subtilen Veränderungen tragen viel zur Wahrnehmung der Umwelt bei. An diesem Tag haben wir es mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 39 % zu tun. Die Böen weisen Spitzengeschwindigkeiten von 8.29 m/s in Richtung 125º auf. Der Durchschnitt liegt bei 8.02 m/s. Trotz des klaren Himmels und der geringen Regenwahrscheinlichkeit ist ein leichter Wind ein Grund mehr, um Ihre Segel in Alcúdia zu setzen.

Hast du deinen Badeanzug schon eingepackt? Alcúdia wartet auf Sie!