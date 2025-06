Perfekter Urlaubstag in Cala Millor: Sonnenschein pur am 25. Juni 2025

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für den 25. Juni 2025 in Cala Millor, einem Paradies auf Mallorca. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die sich an diesem Tag in diesem wunderschönen Badeort aufhalten, dürfen Sie ein strahlend schönes Wetter genießen. Unter einem klaren Himmel und ohne jegliche Regenwahrscheinlichkeit erwarten Sie angenehme Temperaturen für den perfekten Strandtag.

Erwartete Temperaturen: Auf 28.23ºC klettern

Die Temperaturen für den 25. Juni in Cala Millor zeigen sich von ihrer besten Seite. Der Morgen begrüßt uns mit wohligen 24.03ºC, die sich im Laufe des Tages auf ein Maximum von 28.13ºC steigern. Selbst am Nachmittag bleiben die Temperaturen mit angenehmen 26.95ºC weiterhin hoch, und auch die Nacht verspricht mit 24.34ºC laue Sommerabende. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei 23.66ºC - ideal für all jene, die auch nach Sonnenuntergang noch ein bisschen Strandzeit genießen möchten.

Gefühlte Temperaturen: Bis zu 28.89ºC

Schauen wir uns das thermische Gefühl für den 25. Juni in Cala Millor an. Den ganzen Tag über können Sie angenehme gefühlte Temperaturen erwarten, die morgens bei 24.37ºC beginnen und tagsüber auf 28.89ºC steigen. Auch am Nachmittag bleibt das Wärmegefühl mit 28.46ºC erhalten, um schließlich nachts bei angenehmen 25.05ºC zu liegen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Sanfte Brise mit 5.36m/s

Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Wetterbedingungen am 25. Juni in Cala Millor. Bei einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% können Sie sich auf trockene und angenehme Bedingungen freuen. Eine sanfte Meeresbrise wird für willkommene Erfrischung sorgen. Mit einer Geschwindigkeit von 5.36m/s und Böen von bis zu 7.02m/s kommt der Wind aus Richtung 107º. Die Wolkendecke beträgt 0% - also ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken. Genießen Sie also diesen strahlend schönen Tag an den herrlichen Stränden von Cala Millor auf Mallorca. Die Wetterbedingungen sind perfekt für einen unvergesslichen Sommertag.