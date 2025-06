Wetter in Port d'Andratx: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Der heutige 25. Juni bringt den Einwohnern und Besuchern von Port d'Andratx auf Mallorca ein makellos klares Himmelbild und wunderschön milde Temperaturen. Der Tag verspricht eine ideale Wettersituation für alle, die das Inselleben in vollen Zügen genießen möchten.

Temperaturen: von mild bis warm

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden heute die perfekte Balance zwischen mild und warm halten. Mit einer Mindesttemperatur von 25.53°C in der Nacht und einem Tagesmaximum von 29.01°C bietet der Tag ein angenehm warmes Klima für Aktivitäten im Freien. Morgen erwarten wir 26.05°C, am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 27.55°C und in der Nacht bleibt es bei gemütlichen 25.53°C.

Gefühlte Temperaturen: gemütlich warm

Die gefühlten Temperaturen werden im Wesentlichen die tatsächlichen Temperaturen widerspiegeln. Morgens werden die Thermometer 26.05°C anzeigen, im Laufe des Tages steigen sie auf 30.46°C und am Nachmittag sinken sie auf 30.04°C. In der Nacht fühlt es sich bei 26.38°C angenehm warm an. Ein perfekter Tag für ein Picknick am Strand oder einen Spaziergang durch die malerischen Straßen des Hafens.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ideal für Outdoor-Aktivitäten

Der atmosphärische Druck wird bei 1014 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird 56% betragen, was ein angenehmes Gefühl der Frische gibt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.85m/s aus Richtung 175º und kann in Böen bis zu 7.16m/s erreichen. Daher ist es der perfekte Tag für Segelfans und alle, die aktive Outdoor-Aktivitäten bevorzugen. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen schönen Tag zu genießen.