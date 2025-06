Wetterbericht Santanyí: Perfekter Sonnenschein und klare Nächte am 25. Juni

Wir richten heute unser Blick auf malerische Santanyí, gelegen auf der Sonneninsel Mallorca. Mit seinen klarem Himmel und optimalen Temperaturen garantiert Santanyí Wetterliebhabern einen strahlenden Tag. Vom morgendlichen Erwachen bis in die Nacht, hier ist der Himmel am 25. Juni so klar wie eine frisch gereinigte Fensterscheibe.

Über den Thermometerstand: Von angenehm warm bis perfekt heiß

Die Temperaturen für diesen Freitag zeigen einen angenehmen Start in den Tag mit erwarten 24,23ºC am Morgen. Tagsüber erwarten wir eine Hochstimmung am Thermometer, das auf maximal 30,17ºC klettert. Am Nachmittag kühlt das Wetter leicht auf 27,78ºC ab, bevor es uns nach Sonnenuntergang in eine erfrischende Nacht mit 24,68ºC führt.

Gefühlt "Im siebten Himmel": Keine Überraschungen von Mutter Natur

Was das Thermometer allein nicht sagt, ist das, wie wir uns bei diesen Temperaturen wirklich fühlen. Glücklicherweise entspricht das gefühlte Wetter am 25. Juni genau unseren Erwartungen. Mit einem angenehmen Vormittag bei gefühlten 24,56ºC, klettert das thermische Gefühl auf bis zu 30,88ºC am Tag. Nachmittags sinken die gefühlten Temperaturen leicht auf 29,66ºC und kühlen nachts auf gemütliche 25,42ºC ab.

Ein Blick über den Horizont: Druck, Feuchtigkeit und Wind

Zum Ende unseres Wetterberichts betrachten wir noch einige zusätzliche Wetterkomponenten. Der atmosphärische Druck für diesen Tag liegt bei 1014 hPa mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 48%. Das Rauschen, das Sie hören, das sind die Winde, die mit einer Geschwindigkeit von 5,92 m/s aus Richtung 94º wehen und sich bis zu Böen von beachtlichen 7,84 m/s aufbauen können. Aber seien Sie unbesorgt, die Wolkendecke bleibt bei 0% und das Risiko einer Regenschauer beträgt 0%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Santanyí am 25. Juni den kompletten Tag über von herrlichem Sonnenschein gekrönt wird. Ob Sie einen Ausflug planen oder sich einen gemütlichen Tag machen wollen, das Wetter wird Sie nicht enttäuschen.